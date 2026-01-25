Dschungel-Talk in Kitz – Giulia Siegel über Gil Ofarim: "Mitleid mit ihm"

Im Gespräch mit oe24 plauderte die ehemalige Dschungelcamperin über die Chancen der einzelnen Kandidaten.

Schon im Vorfeld entfachte er mehr Aufregung als ein Saharasturm zur Hauptreisezeit: Gil Ofarim avancierte zweifellos zum meistdiskutierten Dschungelcamper aller Zeiten. Nicht wenige Fans spielten ernsthaft mit dem Gedanken, der RTL-Show demonstrativ fernzubleiben.

Mitleid oder Mitgefühl?

In der ersten Folge des Dschungelcamps sprach Hardy Krüger junior (57) Ofarim auf den Davidstern-Skandal aus dem Jahr 2021 an. Die Antwort des Musikers fiel knapp und emotional aus: "Ich darf nicht darüber reden. Ich möchte nie wieder dahin zurück, wo ich war, die letzten paar Jahre. Ich möchte meine Kinder wieder sehen. Das ist alles." Genau dieser Satz, so heißt es, habe ihm das „Mitleid des Publikums“ eingebracht – zumindest nach Einschätzung von Dschungel-Expertin Giulia Siegel.

"Das Publikum ist fair. Es war schon oft so, dass es am Anfang einen extremen Hass gegen einen Kandidaten oder eine Kandidatin hatte, doch irgendwann dreht sich das dann. Ich denke, dass die Zuschauer Sympathie für Gil haben - und sie ihn deshalb nicht in die Prüfung gewählt haben, weil die anderen Kandidaten ziemlich ungut zu ihm waren."

Höchste Gage

Ofarim ist damit nicht nur der umstrittenste Kandidat der Staffel, sondern offenbar auch jener mit der höchsten kolportierten Gage: satten 300.000 Euro. Und wer weiß – vielleicht greift er am Ende nicht nur nach der höchsten Summe, sondern auch nach der Dschungelkrone.