Absturz, Klinik, Neubeginn: Gil Ofarims emotionale Dschungel-Beichte

Eva steht durch Ariel massiv unter Druck, während andere Mitcamper klare Kante zeigen. Gleichzeitig sorgen berührende Familienmomente, schmerzhafte Geständnisse über gescheiterte Beziehungen, Abstürze und Neuanfänge für tiefe Einblicke in die Vergangenheit der Stars.

Tag 2 im Dschungelcamp steht ganz im Zeichen von Konflikten und persönlichen Geschichten. Gil Ofarim erzählt offen von seinem Absturz nach dem Davidstern-Skandal in Leipzig (Ofarim hatte einen Hotelmitarbeiter fälschlich der antisemitischen Beleidigung bezichtigt.). Zuerst war das Gerichtsverfahren. Dieses wurde eingestellt. Die Zeit danach beschreibt er als extrem belastend: "Bei der Einstellung des Verfahrens vor Gericht, da ging es mir sehr, sehr miserabel und es gab Momente, wo ich mich fragte, wozu das alles noch…"

Seine heutige Frau und eine Bekannte brachten ihn schließlich in eine Klinik, wo er acht Monate blieb und 25 Kilo abnahm. Rückblickend sagt Gil, er habe während des Gerichtsverfahrens "gesoffen wie ein Loch". Der Weg zurück führte ihn wieder zur Musik: "Ich habe kleine Gigs gespielt, um zu testen, ob mir das etwas gibt und ob ich dem Publikum etwas geben kann. Schnell habe ich herausgefunden, ich liebe das und habe noch so viel zu geben."

Im Dschungeltelefon erklärt Gil: "Meine Familie ist der Grund, warum ich noch hier sitze, atme und lebe. Dafür bin ich sehr dankbar. Wenn es nach Deutschland geht, kommt Papa nach Hause." Auch Umut zeigt sich bewegt: "Es ist beeindruckend, abgesehen von dem Vorfall, was sich ein Mensch so aufgebaut hat."

Eva unter Beschuss

Eva steht am zweiten Dschungeltag massiv unter Druck. Ariel konfrontiert sie mit der Affäre mit Samiras Ex-Mann Serkan und stellt sie live zur Rede: "Wenn ich einen verheirateten Mann mit Ring am Finger sehe und der mich anmacht, dann bin ich abgeturnt und denke mir: 'Was für ein Widerling!'", erklärt Ariel emotional.

Besonders emotional wird sie, als sie erklärt: "Ich wurde selbst betrogen, als ich eine frische Mama wurde. Ich weiß, wie schlimm das ist und was das kaputt macht in dir." Eva versucht, sich zu verteidigen: "Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Zwei unterschiedliche Geschichten."

Doch Ariel widerspricht und stellt im Dschungeltelefon klar: "Du hast die Chance, live vor ganz Deutschland deine Reue zu zeigen, was willst du noch mehr?!" Eva hingegen betont, jeder dürfe seine Meinung haben, es gehe jedoch niemanden etwas an. Im Dschungeltelefon fragt sie: "Wer ist Ariel, um von ihr ein Urteil zu bekommen?"

Auf einen gemeinsamen Nenner kommen die beiden nicht. Später schildert Eva an der Waschstelle Mirja ihre Situation als alleinerziehende Mutter, räumt Fehler ein und wirft Samira vor: "Samira haut drauf. Das ist Hetze und ganz klar Rufschädigung."

Ex-Beziehungen

Simone erzählt Samira, wie sie Michael Ballack kennengelernt hat. Sie habe mit der Trennung abgeschlossen. Simone fragt Samira, ob es ein Zurück mit Serkan geben könnte. Diese widerspricht deutlich: "Serkan hatte nicht nur einen Seitensprung mit Eva, da gab es sehr viele und zu allen möglichen Zeitpunkten." Samira unter Tränen: "Rückblickend tut das extrem weh, dass man nicht ausgereicht hat, zu gar keinem Zeitpunkt."

"Wissen macht Bah!": Hubert kämpft, Ariel schreit, Null Sterne für alle

Hubert aus "Snake Rock" und Ariel aus dem gegnerischen Team wurden zur Dschungelprüfung "Wissen macht Bah!" gewählt. Die beiden Stars erwartet eine stinkende Urwald-Müllhalde. Ein Jahr lang gammelte der Dschungelmüll in zwei Tonnen vor sich hin und was sich darin sammelt, ist mehr als nur Gestank: Fisch- und Fleischabfälle, Krabbelndes, Kriechendes, alles, was der Dschungel so hergibt. Und mittendrin: sechs Sterne pro Tonne.

Innerhalb von zehn Minuten müssen Ariel und Hubert in den Tonnen erst Fragen beantworten und dann Zahlenschlösser öffnen, mit denen die Sterne gesichert sind. Nur wenn die beiden zusammenarbeiten, können sie die zwölf Sterne einsammeln. Doch das ist der Haken: Teamwork ist nicht möglich. Nachdem beide in ihre Tonne gestiegen sind, schreit Ariel nahezu ohne Unterbrechung. Egal was Hubert ihr zuruft, hört die Schweizerin einfach nicht. Regungslos steht sie am Rand der Tonne, klammert sich an die Leiter und macht nichts außer zu schreien. Hubert gibt alles und brüllt: "Ariel, such die Sterne!" Doch es ändert sich nichts. "Ariel, einfach mal rein da", mahnt auch Jan. Vergeblich. Hubert dagegen kämpft. Zwischen Kakerlaken, Ratten und Krokodilen schraubt der 58-Jährige eine Fragentafel nach der anderen ab, doch Ariel schreit, schreit, schreit und schreit in einer Tour. Kommunikation, die Beantwortung der Fragen und die damit verbundene Öffnung der Schlösser sind unmöglich. Dann ist die Zeit vorbei.

Auch nach Ende der Prüfung hört Ariel nicht auf und schreit immer wieder: "Ich wollte doch meine Ängste überwinden. Ich hatte so Angst!" Null von zwölf Sternen, doch nicht nur für ein Camp, sondern für alle Stars, denn die Camps werden zusammengelegt. "Ihr seid jetzt in einem Team. Lieber Hubert, du gehst jetzt direkt Ariel hinterher zu den anderen." Und während Hubert und Ariel gemeinsam losziehen, machen sich auch alle Stars aus "Snake Rock" auf den Weg ins Hauptcamp.