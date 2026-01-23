Alles zu oe24VIP
Gil Ofarim Dschungelcamp
© RTL

Keine Freunde

Dschungelcamp: Mega-Shitstorm gegen Gil Ofarim zum Auftakt

23.01.26, 21:48
Teilen

Am Freitag war es endlich soweit: Die neuen Kandidaten des Dschungelcamps zogen in das Lager ein. 

Es geht wieder los. Die 19. Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" feierte in Australien ihren Auftakt. Schauspielerin Mirja du Mont, Reality-Star Umut Tekin, Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher, Schauspieler Stephen Dürr, Reality-Star Samira Yavuz, TV-Bauer Patrick Romer, Unternehmerin Simone Ballack, Schauspieler Hardy Krüger, Reality-Star Eva Benetatou, Produkttest-Legende Hubert Fella, Reality-Star Ariel und Musiker Gil Ofarim sorgen schon seit Tagen für viele Diskussionen.

Mit einem Blick auf den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) war klar, welche Promis wohl nicht auf Unterstützung der TV-Zuseher hoffen dürfen. Dürr und der umstrittene Musiker Ofarim waren direkt im Visier der User.

Duell um unbeliebtesten Dschungel-Bewohner

Während zur Überraschung vieler der Schauspieler einen unsympathischen Auftritt hinlegte und für einige Fans "noch unsympathischer als dieser Ofarim" war, ging der Shitstorm bei Ofarim so richtig los.

Viele Personen forderten abermals den Boykott der Show, ein anderer fragte seine Follower: "Kann man RTL wieder einschalten, oder ist Ofarim noch dabei?" Klar ist, dass der Musiker nach seinem Prozess einen schweren Stand hat und auch von den Camp-Bewohnern mehr als nur kritisch beäugt wird. So ist zumindest von Anfang an Spannung drin und der erste große Dschungel-Knall wird nicht lange auf sich warten lassen.

