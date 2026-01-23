Dschungel-Start: Wirbel um Maulkorb für Gil Ofarim! "Will, aber darf nichts sagen"

Die erste Folge des Reality-Knallers war schon sehr heftig!

Endlich ist die erste Folge der neuen Staffel vom Dschungelcamp gelaufen! Das Abenteuer beginnt für die zwölf Stars in zwei unterschiedlichen Gruppen, was für Unmut bei den Fans sorgte.

Ankommen im Camp

Samira Yavuz, Simone Ballack, Stephen Dürr, Hubert Fella, Nicole Belstler-Boettcher sind das Team, das sich auf den Weg in das Camp "Snake Rock" aufmacht.

Währenddessen haben auch Ariel, Umut Tekin, Patrick Romer, Eva Benetatou, Gil Ofarim, Mirja du Mont, Hardy Krüger ihre Luxushotels verlassen und lernen sich kennen.

© RTL

Romer fragt Ofarim direkt

"Ich habe viel von dir gehört", sagt Patrick zur Begrüßung von Gil. Dieser reagiert zurückhaltend: "Von mir? Ich hoffe nur Gutes!" Patrick grinst und kontert: "Leider gar nichts Gutes!" Ohne Umschweife fragt der TV-Bauer nach, ob Gil seine Vergangenheit nicht aufarbeiten wolle. Der Musiker antwortet: "Ich würde gerne viel erzählen, aber ich darf nicht." Patrick zeigt sich überrascht: "Man kann doch erzählen, was passiert ist."

© RTL

Darf nichts sagen?

Doch Gil schüttelt den Kopf, betont erneut, dass er darüber nicht sprechen dürfe und bittet darum, dies zu respektieren. Patrick schenkt dieser Erklärung keinen Glauben. Auch Umut konfrontiert Gil bei der Begrüßung deutlich: "Ich gebe dir aus Respekt die Hand, auch wenn ich scheiße finde, was du gemacht hast." Der Schock über die eisige Stimmung und die ablehnenden Worte ist Gil deutlich ins Gesicht geschrieben.

Ranger durchsuchen

Doch für Gil und die anderen wird es noch härter. Auch sie werden von Rangern durchsucht. Dabei fliegen Schmuggelversuche auf: Ariel versteckt eine Wimpernbürste in ihren Haaren und Umut schmuggelt ein Feuerzeug in seiner Unterhose. Bevor sie in ihr Camp gehen können, müssen die sieben Stars einen Bungee-Sprung wagen. Nur wer springt, bekommt einen Stern und damit eine Mahlzeit für das erste Dinner im Dschungel.

© RTL

Ankunft in "Snake Rock"

"Das ist aber ein kleines Camp", zeigt sich Nicole enttäuscht. Auch Samira, Simone, Stephen und Hubert reagieren ungläubig und fragen sich, ob dies tatsächlich ihr richtiges Camp sein soll. Simone ärgert sich offen: "Ich will in das richtige Camp, aber das ist nicht das richtige Camp. Ich kenn' das anders!" Stephen wundert sich im Dschungeltelefon: "Ist das das Sidekick-Camp? Wo sind die anderen Sieben und was machen die gerade?" Nach der ersten Überraschung versuchen die Stars, Feuer zu machen – zunächst jedoch ohne Erfolg. Während Nicole die Campregeln verliest, nehmen Simone, Samira und Stephen ihre erste Dusche. Hubert kommentiert dabei schmunzelnd: "Der Stephen sieht für sein Alter gut aus, eine gute Figur. Er ist schön unbehaart, der Poppes rasiert und komplett blank. Sehr attraktiv!" Später gelingt es Samira und Simone schließlich, eine Kerze zu entzünden und damit auch das Lagerfeuer zu entfachen.

© RTL

Eva sichert sechs Sterne für ihr Team

"Willkommen Spieler im Dschungel. Und schon holt die ersten ihre TV-Vergangenheit ein. Mirja, kommt dir das irgendwie bekannt vor?" Und damit schickt Sonja Zieltow die zwölf Stars direkt in ihre erste Dschungelprüfung: "Die Unfair-Räter". Das Prinzip ist so simpel wie gnadenlos: Zwölf Dschungelkostbarkeiten nacheinander serviert und jeder Star hat exakt eine Minute Zeit, seinen Teller leer zu bekommen.

© RTL

Stephen muss als Erster ran und knabbert sich mit kleinen, kontrollierten Bissen tatsächlich durch eine Kuh-Zitze. Umut bekommt vier Schnecken. Sichtbar angewidert, aber angefeuert von den anderen, würgt er sie runter. Eva bleibt cool: Eine Schafszunge verschwindet bei ihr fast schon stilvoll. "Als würde sie ein Schokoladenstäbchen verzehren", kommentiert Sonja.

© RTL

Kauen und spucken

Dann kommt Kamel-Anus als nächster Gang. "Ich probier' es", sagt Hubert tapfer und legt dann überraschend entschlossen los. "Das machst du gut, Hubert", lobt Jan. Mirja kippt 300 Milliliter pürierten Ziegenmagen ohne abzusetzen hinterher. Simone erwischt fermentierte Melone. Ihr Fazit fällt brutal ehrlich aus: "Es hat geschmeckt wie Kotze."

Bei Ariel läuft es anders: Ein Stück Krokodilherz landet in ihrem Mund, sie spuckt es sofort wieder aus: "Ich kann nicht!" Danach wartet Kuh-Netzmagen auf Gil, Lammhirn auf Hardy und ein Stück Bullen-Niere auf Patrick. Samira kämpft, aber scheitert am Büffelhoden. "Ich hatte die ganze Suppe im Mund und konnte es nicht schlucken", erklärt die 32-Jährige. Nicole macht zum Schluss kurzen Prozess: 300 Milliliter pürierte Hühnerinnereien gehen in Windeseile runter: "Im Abgang stinkt es etwas!"

Reis und Bohnen

Unterm Strich: Gleichstand. Beide Teams lassen jeweils einen Stern liegen. Doch es kann nur ein Camp-Team seine Sterne bekommen. "Und das wird in einem letzten Duell entschieden", erklärt Jan. Und dann heißt es: Eva gegen Hubert. Die Entscheidung kommt mit zwei mal acht Beinen: Wer ist schneller beim Verspeisen einer Hundsmanspinne samt Brutsack? Es ist Eva und damit gehen sechs Sterne an die Stars aus dem Camp. "Snake Rock" geht leer aus und muss sich mit Reis und Bohnen begnügen.