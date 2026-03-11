Das gab es noch nie: Unser Song Contest erstrahlt mit 8.500 Scheinwerfern

Lichtdesign: 12 Points: Tim Routledge lässt den Song Contest in Wien mit ganz neuen technischen Tricks erstrahlen.

2.100 LED- und Lasereinheiten sowie mehr als 8.500 einzeln ansteuerbare LEDs. Der Song Contest in Wien setzt einen ganz neuen Standard im Puncto Lichtdesign! Dazu gibt es in der Stadthalle als absolute Song Contest Premiere sogar 80 Hochgeschwindigkeits-Seilwinden für bewegliche Lichteffekte.

© eurovision.com

© ORF

Damit kommt erstmals ein vollständig auf LED und Laser basierendes System zum Einsatz, das die traditionelle Beleuchtung komplett ersetzt und dadurch Energieverbrauch, Wärmeentwicklung und Materialeinsatz deutlich reduziert. Mit dem hundertprozentigen Einsatz moderner, energiesparender Technologie setzt Wien 2026 neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit. Lichtdesigner Tim Routledge betont, dass sich eindrucksvolle visuelle Effekte und nachhaltige Produktion nicht ausschließen.

© eurovision.com



„Beim Eurovision Song Contest dreht sich alles um große Momente. Die Herausforderung bestand darin, etwas zu entwerfen, das beeindruckend und groß wirkt, aber hinter den Kulissen deutlich verantwortungsvoller agiert. Der Einsatz von 100-prozentiger LED- und Lasertechnologie in diesem Umfang zeigt, dass beides möglich ist – spektakuläre visuelle Effekte und eine nachhaltige Produktion.“ erklärt Routledge, der schon mit Topstars wie Beyoncé, Sam Smith, Helene Fischer oder den Spice Girls arbeitete und schon den ESC in Liverpool 2023 und Basel 2025 in Szene setzte, sein Licht-Konzept.

© eurovision.com

Die Umsetzung dafür wird allerdings ein gewaltiges Unterfangen sein. Hunderte von Mitarbeitern werden mehrere Wochen lang in der Stadthalle vor Ort sein und Aufbau, Programmierung und Integration mit Video-, Automatisierungs- und Kameratechnik überwachen. Ein Team von Lichtprogrammierern arbeitet rund um die Uhr, um jedes Lichtsignal präzise zu koordinieren. Die Stadthalle wird dafür bereits am 31. März an die EBU übergeben.