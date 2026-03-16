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© apa/getty

In Manchester

Der König ist DJ: Charles legt auf

16.03.26, 21:04
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König Charles III. hat bei seinem Besuch in den Manchester Aviva Studios für Aufsehen gesorgt. Der Monarch zeigte sich volksnah und wagte sogar den Selbstversuch an den Reglern eines DJ-Pults. 

Während seines Aufenthalts in der Wohltätigkeitsorganisation Factory International kam Charles direkt mit der lokalen Kulturszene in Kontakt. Unter der Anleitung von Discjockey Christian St Louis versuchte sich der König selbst am Mischpult. Auf die scherzhafte Frage des Profis, ob das Handwerk schwieriger sei, als es aussieht, antwortete Charles mit einem lächelnden: „Neeeein.“

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Förderung junger Talente

Neben der musikalischen Einlage standen Gespräche mit Teilnehmern des Kings Trust im Mittelpunkt. In den Aviva Studios werden kostenlose Kurse für junge Menschen angeboten, in denen sie beispielsweise das Organisieren von Events erlernen. Christian St Louis berichtete dem König dabei persönlich, wie sehr das Programm seine eigene Karriere gefördert hat.

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Programm-Highlights im Sommer

Auch das künftige Veranstaltungsprogramm der Studios wurde bei dem Termin thematisiert. Von Juli bis September wird dort eine Ausstellung des chinesischen Künstlers Ai Weiwei zu sehen sein. Bereits Ende Juni feiert zudem ein Tanzstück Premiere, das von der verstorbenen irischen Sängerin Sinead O'Connor inspiriert wurde.

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Kultur für alle

Die Aviva Studios dienen als zentraler Ort der Begegnung, an dem Menschen durch Workshops und Lernprogramme niederschwelligen Zugang zu Kultur erhalten. Die Unterstützung durch Factory International ermöglicht es dabei Künstlern, Projekte wie das Manchester International Festival umzusetzen.

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