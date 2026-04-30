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oe24-Konzert

Kiefer Sutherland brachte Hollywood-Stimmung nach Wien

Von
30.04.26, 22:06
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Große Töne beim oe24-Konzert von Kiefer Sutherland. Am Donnerstag brachte die Hollywood-Legende gleich neun unveröffentlichte Hits und die Klassiker von Phil Collins und Ozzy Osbourne in die SimmCity.

Hollywood-Alarm dank oe24! Schauspiel-Legende Kiefer Sutherland („24“, „Young Guns“, „Flatliners“, „Designated Survivor“, etc.) zeigte sich am Donnerstag beim oe24-Konzert in der Wiener SimmCity wieder mal als Musiker und begeisterte 500 Fans mit ebenso erdigem wie ehrlichem Country-Rock.

Vom Opener mit dem noch unveröffentlichten „Down Below“ bis zum Finale „Starlight“, der insgesamt 9. Hörprobe (!), der erst für 29. Mai erwarteten neuen CD „Grey“, setzte der singende Schauspieler bei seinem erfrischend unprätentiösen Auftritt zwischen vielen Privat-Storys („Ich bin vor kurzem von Los Angeles aufs Land gezogen und fühle mich dort pudelwohl“) auf ein mutiges Programm der Neuigkeiten.

Fische Setlist

Gleich 15 der insgesamt 19 Songs standen nämlich beim letzten Wien-Gastspiel 2022 in der Ottakringer Brauerei noch nicht auf der Setlist. „Ich spiele heute mal die Sachen, die mir gefallen!“ Eine willkommene Abwechslung, die ihn bei „Chasing the Rain“ gleich in der falschen Tonart loslegen ließ! Auch darüber wurde mit sympathischem Augenzwinkern hinweggewischt.

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© zeidler

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Gab es bei den vorangegangenen 7 Österreich-Konzerten mindestens eine musikalische Verbeugung vor Tom Petty, so zog Sutherland nun, von beherzt aufspielender Vier-Mann-Band begleitet, vor Garbage („Only Happy When It Rains“), The Marshall Tucker Band („Can‘t You See“) und Phil Collins („In The Air Tonight“) den Hut. Vor Ozzy Osbourne ja sowieso: mit dem ergreifenden Tribute „See You On The Other Side“.

Ein großer Abend unter dem Motto „Love Will Bring You Home“, bei dem sich die brandneuen Songs sofort in die Herzen des Publikums spielten. Die Zugabe gibt‘s aktuell auf Prime Video: Da bringt Sutherland mit dem Action-Kracher „Brothers under Fire“ einen Hauch von Jack Bauer zurück.

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