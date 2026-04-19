Heftige Gewitter steuern auf Wien zu

Wetter-Warnung: Eine Gewitterfront zieht über Österreich.

Am Nachmittag bringt eine Kaltfront von Westen her immer öfter Regenschauer und Gewitter, schließlich auch im zunächst noch sonnigeren Osten und Süden.

Spätestens ab 15 Uhr muss man dabei auch in Wien mit starken Regenfällen und Gewittern rechnen. Diese Gewitter können auch heftig ausfallen – sogar Hagel ist möglich!

© Geopshere Austria

So geht es weiter

Am Montag wechseln sonnige Abschnitte und bewölkte Phasen. Die Schauerneigung ist aber eher nur gering, lediglich im Bergland sind am Nachmittag lokale Schauer möglich. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen 2 bis 7 Grad, Tageshöchsttemperaturen 11 bis 18 Grad.

Während der ersten Tageshälfte ist es am Dienstag vielerorts trüb und immer wieder kommen Regenschauer auf. Ab dem frühen Nachmittag lockert es vor allem nördlich der Donau zunehmend auf, länger trüb und regnerisch ist es im Most- und Industrieviertel, aber auch hier lockert es nach und nach auf. Länger trocken bleibt es voraussichtlich ganz im Nordosten. Der Wind weht schwach bis mäßig, ganz im Osten auch teils lebhaft aus Nord bis Nordost. Frühtemperaturen 1 bis 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen 9 bis 15 Grad.