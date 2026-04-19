Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Heftige Gewitter steuern auf Wien zu
© getty

Wetter-Warnung

Heftige Gewitter steuern auf Wien zu

19.04.26, 12:31
Teilen

Wetter-Warnung: Eine Gewitterfront zieht über Österreich.

Am Nachmittag bringt eine Kaltfront von Westen her immer öfter Regenschauer und Gewitter, schließlich auch im zunächst noch sonnigeren Osten und Süden.

Spätestens ab 15 Uhr muss man dabei auch in Wien mit starken Regenfällen und Gewittern rechnen. Diese Gewitter können auch heftig ausfallen – sogar Hagel ist möglich!

Gewitter-Warnung
© Geopshere Austria

So geht es weiter

Am Montag wechseln sonnige Abschnitte und bewölkte Phasen. Die Schauerneigung ist aber eher nur gering, lediglich im Bergland sind am Nachmittag lokale Schauer möglich. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen 2 bis 7 Grad, Tageshöchsttemperaturen 11 bis 18 Grad.

Während der ersten Tageshälfte ist es am Dienstag vielerorts trüb und immer wieder kommen Regenschauer auf. Ab dem frühen Nachmittag lockert es vor allem nördlich der Donau zunehmend auf, länger trüb und regnerisch ist es im Most- und Industrieviertel, aber auch hier lockert es nach und nach auf. Länger trocken bleibt es voraussichtlich ganz im Nordosten. Der Wind weht schwach bis mäßig, ganz im Osten auch teils lebhaft aus Nord bis Nordost. Frühtemperaturen 1 bis 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen 9 bis 15 Grad.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen