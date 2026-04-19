Kälte-Peitsche bringt Regen, Sturm und Gewitter

Für weite Teile Österreichs gilt am Sonntag eine Wetter-Warnung.

Besonders im Südosten und äußersten Osten Österreichs gibt es zunächst einige Sonnenfenster. Von Nordwesten werden aber mit dem Aufzug einer Kaltfront bereits in der Früh und am Vormittag die Wolken dichter und bringen erste Regenschauer. Im weiteren Verlauf geraten alle Landesteile unter Störungseinfluss, zuletzt der Südosten. Neben Schauern können auch Gewitter auftreten. Der Wind dreht auf West bis Nordwest und frischt vor allem im Alpenvorland und im Donauraum lebhaft, in Gewitternähe mitunter auch stark, auf. Frühtemperaturen 4 bis 10 Grad, Tageshöchsttemperaturen 14 bis 22 Grad.

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Die Prognose im Detail

Wien: Am Vormittag ist es noch freundlich und die Sonne scheint zeitweise. Bis zum Nachmittag werden die Wolken dann immer dichter und Regenschauer ziehen auf, es kann auch gewittern. Der Wind weht erst nur schwach aus West, am Nachmittag frischt er spürbar auf, dazu sind einzelne stärkere Böen möglich. Frühtemperaturen um 9 Grad, Tageshöchsttemperaturen noch rund 20 Grad.

Niederösterreich: Vor allem im Osten startet der Tag zunächst noch recht freundlich. Von Westen her breiten sich aber nach und nach immer dichtere Wolken aus. Dazu kommen Regenschauer und einzelne Gewitter auf und breiten sich ostwärts aus. Mit der Kaltfront lebt der Wind aus West spürbar auf, vor allem in Gewitternähe sind auch einzelne stärkere Böen möglich. Frühtemperaturen 4 bis 10 Grad, tagsüber von West nach Ost noch maximal 16 bis 21 Grad.

Burgenland: Vor allem am Vormittag scheint recht häufig die Sonne. Nach und nach werden die Wolken von Nordwesten her dichter, auch einige Quellwolken entwickeln sich. Am Nachmittag und Abend ziehen einige, teils auch kräftige Regenschauer durch, auch Gewitter muss man einplanen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest, lebt aber am Nachmittag im Norden deutlich auf. Frühtemperaturen 4 bis 9 Grad, Tageshöchsttemperaturen 19 bis 22 Grad.

Steiermark: Der Sonntag hat nach Südosten zu noch ein paar Sonnenstunden zu bieten. In der Obersteiermark sind die Wolken von Beginn an stärker vertreten und hier sind schon gegen Mittag erste Regenschauer möglich, vom Ausseer- bis zum Mariazellerland sind sogar schon ab den Morgenstunden einzelne Schauer nicht ganz auszuschließen. Im Laufe des Nachmittags muss dann mit Durchzug einer schwachen Kaltfront auch im restlichen Land mit einigen Regenschauern, teils auch Gewittern, gerechnet werden. Höchstwerte von Nordwest nach Südost 16 bis 21 Grad, mit Durchzug der Front frischt lebhafter bis kräftiger Nordwestwind auf, vor allem in Gewitternähe sind mancherorts auch stürmische Windböen möglich.

Kärnten: Der Sonntagvormittag hat bei einem Mix aus vielen Wolken und sonnigen Phasen zwischendurch trockenes Wetter zu bieten. Im Laufe des Nachmittags ziehen dann im Zuge einer schwachen Kaltfront verbreitet teils gewittrige Regenschauer durch. Mit Durchzug der Front frischt oft lebhafter Nordwestwind auf, vor allem in Gewitternähe sind mancherorts kurzzeitig auch stürmische Windböen möglich. Vor den Schauern ist es mit Höchstwerten oft um oder knapp über 20 Grad recht warm.

Salzburg: Das Wetter gestaltet sich windig und wechselhaft. Am Vormittag ziehen ausgebreitete Wolken durch, aus denen es in den nördlichen Landesteilen zeitweise ein wenig regnen kann. Am Nachmittag ziehen im ganzen Land bei einem Wechsel von Wolken und etwas Sonnenschein zum Teil kräftige Regenschauer durch, vor allem entlang der Nordalpen entladen sich auch ein paar Gewitter. In der Früh beträgt die Temperatur 4 bis 10 Grad, tagsüber erreicht sie 15 bis 18 Grad. Der Wind aus westlicher bis nordwestlicher Richtung frischt tagsüber auf und erreicht eine Spitze um 40 km/h.

Tirol: Der Sonntag bringt mit Eintreffen einer Kaltfront zusehends unbeständige Verhältnisse. Der Tag beginnt trotz bereits vieler Wolken noch weitgehend trocken, im Bereich Arlberg-Außerfern sind aber schon in der Früh erste Regenschauer möglich. Diese breiten sich aus und erfassen mit teils böigem Westwind bis um die Mittagszeit weite Teile Nordtirols und nachmittags auch Osttirol. Örtlich sind die Schauer auch gewittrig durchsetzt. Dazwischen lockert es weiterhin sonnig auf. Die Temperaturen beginnen zu sinken. Tiefstwerte: 5 bis 9 Grad. Höchstwerte: 12 bis 19 Grad.

Vorarlberg: Der Sonntag bringt mit Eintreffen einer Kaltfront unbeständige Verhältnisse. Bereits in der Früh sind bei vielen Wolken erste Regenschauer möglich. Die Schauertätigkeit nimmt tagsüber mit teils böigem Westwind weiter zu, örtlich sind die Schauer auch gewittrig durchsetzt. Zwischenzeitliche Aufhellungen mit etwas Sonne sind möglich. Die Temperaturen beginnen zu sinken und der Westwind lebt spürbar auf. Tiefstwerte: 6 bis 10 Grad. Höchstwerte: 11 bis 16 Grad.