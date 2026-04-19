Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Mann Messer
© Getty/Symbolbild

Völlig betrunken

Wiener (35) bedrohte Passanten mit Messer

19.04.26, 12:14 | Aktualisiert: 19.04.26, 14:08
Teilen

Der 35-Jährige soll zuerst einem 13-Jährigen, der mit seinem Hund vor einem Geschäft wartete, ein Messer unter die Nase gehalten haben. Danach bedrohte der Wiener noch dessen Vater.

Wien. Wilde Szenen spielten sich Samstagmittag in der Nähe der Vorgartenstraße ab.  Dort bedrohte ein stark alkoholisierter Wiener Passanten mit einem Messer. Eine Zeugin alarmierte schließlich die Polizei. 

Der 35-Jährige soll einem Jugendlichen (13), der mit seinem Hund vor einem Geschäft wartete, die Waffe unter die Nase gehalten haben, danach auch dem Vater des Burschen. Die Polizisten stellten bei dem Angreifer dann auch ein Klappmesser sicher. Er gab an, es zum eigenen Schutz getragen zu haben.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Ein durchgeführter Alkovortest ergab bei dem Mann 1,86 Promille. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen