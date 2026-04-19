Wiener (35) bedrohte Passanten mit Messer

Der 35-Jährige soll zuerst einem 13-Jährigen, der mit seinem Hund vor einem Geschäft wartete, ein Messer unter die Nase gehalten haben. Danach bedrohte der Wiener noch dessen Vater.

Wien. Wilde Szenen spielten sich Samstagmittag in der Nähe der Vorgartenstraße ab. Dort bedrohte ein stark alkoholisierter Wiener Passanten mit einem Messer. Eine Zeugin alarmierte schließlich die Polizei.

Der 35-Jährige soll einem Jugendlichen (13), der mit seinem Hund vor einem Geschäft wartete, die Waffe unter die Nase gehalten haben, danach auch dem Vater des Burschen. Die Polizisten stellten bei dem Angreifer dann auch ein Klappmesser sicher. Er gab an, es zum eigenen Schutz getragen zu haben.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Ein durchgeführter Alkovortest ergab bei dem Mann 1,86 Promille. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.