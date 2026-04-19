Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Hitlergruß in Fotobox
© Instagram/klagenfurt_elite

Bilder im Netz

Hitlergruß in Fotobox: Junger Kärtner (23) im Visier

19.04.26, 14:23 | Aktualisiert: 19.04.26, 15:39
Teilen

Die Bilder wurden von der Fotobox automatisch ins Internet geladen. 

Hitlergruß-Bilder auf einem reichweitenstarken Kärntner Social-Media-Kanal hatten Anfang April für Aufregung gesorgt. Nun ermittelt die Polizei gegen den 23-Jährigen, der die verbotene Geste in einer Fotobox bei einer Veranstaltung in Völkermarkt am 6. April um 2.30 Uhr gezeigt haben soll.

Fünf Bilder wurden automatisch ins Internet geladen, auf drei von ihnen ist der Arm des Mannes entsprechend gehoben, berichtete die Landespolizeidirektion.

Auf den beiden anderen Fotos zeigt der Mann offenbar gezielt Tätowierungen mit verbotenen NS-Symbolen: Sigrunen am linken Oberschenkel, Hakenkreuze am linken Fuß. Die Lichtbilder sind mittlerweile aus dem Internet entfernt. Nach Abschluss der Ermittlungen soll der 23-Jährige nach dem Verbotsgesetz bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen