Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 13.04.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: In rebellischer Stimmung? Zu weit zu gehen, mündet in Komplikationen.

In rebellischer Stimmung? Zu weit zu gehen, mündet in Komplikationen. Beruf: Teamwork braucht viel mehr Flexibilität. Seien Sie kompromissbereit!

Teamwork braucht viel mehr Flexibilität. Seien Sie kompromissbereit! Fitness: Energie und Motivation passen. Aber erst mal nachdenken, dann handeln!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Überraschende Veränderung? Cool bleiben! Jetzt ist Toleranz gefragt.

Überraschende Veränderung? Cool bleiben! Jetzt ist Toleranz gefragt. Beruf: Denkanstöße annehmen, statt sich neuen Gegebenheiten zu widersetzen!

Denkanstöße annehmen, statt sich neuen Gegebenheiten zu widersetzen! Fitness: Beharrlichkeit ist kontraproduktiv, locker lassen die richtige Devise.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Verführerische Flirts? Grenzen ausloten! Wie weit dürfen Sie gehen?

Verführerische Flirts? Grenzen ausloten! Wie weit dürfen Sie gehen? Beruf: Werden Sie finanziell nicht leichtsinnig, sichern Sie sich besser ab!

Werden Sie finanziell nicht leichtsinnig, sichern Sie sich besser ab! Fitness: Motivation braucht mehr Selbstkontrolle. Lieber nicht zu übereifrig!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Sie sollten mehr Spaß verstehen und unternehmungslustig mitspielen.

Sie sollten mehr Spaß verstehen und unternehmungslustig mitspielen. Beruf: Überraschende Wendungen und neue Ideen? Schauen Sie genauer hin!

Überraschende Wendungen und neue Ideen? Schauen Sie genauer hin! Fitness: Lassen Sie Ihre Erwartungen los! Offenheit ist die richtige Haltung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Seien Sie souverän und tolerant, statt große Ansprüche zu stellen!

Seien Sie souverän und tolerant, statt große Ansprüche zu stellen! Beruf: Handeln Sie ja nicht eigensinnig! Stretigkeiten können teuer werden.

Handeln Sie ja nicht eigensinnig! Stretigkeiten können teuer werden. Fitness: Langsamer und aufmerksamer, um sich gegen Kollisionen zu wappnen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Stellt man bisher Gültiges überraschend infrage? Seien Sie flexibel!

Stellt man bisher Gültiges überraschend infrage? Seien Sie flexibel! Beruf: Gesprächs- und Kooperationsbereitschaft, statt Konflikte zu schüren!

Gesprächs- und Kooperationsbereitschaft, statt Konflikte zu schüren! Fitness: Ärgern Sie sich nicht über andere, Toleranz bringt bessere Stimmung!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Viel überlegter! Konflikte stellen sich schneller ein, als Sie denken.

Viel überlegter! Konflikte stellen sich schneller ein, als Sie denken. Beruf: Diplomatisch dienen Sie Ihrer Sache besser als mit riskanten Manövern.

Diplomatisch dienen Sie Ihrer Sache besser als mit riskanten Manövern. Fitness: Zügeln Sie Ihre Motivation! Es ist klüger, sich mehr Zeit zu lassen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wer nicht im Abseits stehen will, sollte Ruhe und Vernunft bewahren.

Wer nicht im Abseits stehen will, sollte Ruhe und Vernunft bewahren. Beruf: Kühl und sorgsam kalkulieren! Bloß keine impulsiven Entscheidungen!

Kühl und sorgsam kalkulieren! Bloß keine impulsiven Entscheidungen! Fitness: Seien Sie heute besonders vorsichtig! Langsam und sehr achtsam voran!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Offensive mit Augenmaß! Denken Sie über vernünftige Grenzen nach!

Offensive mit Augenmaß! Denken Sie über vernünftige Grenzen nach! Beruf: Überraschende neue Optionen? Sehen Sie sich erst mal alles genau an!

Überraschende neue Optionen? Sehen Sie sich erst mal alles genau an! Fitness: Mehr Abwechslung tut Ihnen sicher gut. Nur nicht gleich zu übermütig!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Wer dem Gegenüber mehr Spielraum lässt, hat sicher bessere Chancen.

Wer dem Gegenüber mehr Spielraum lässt, hat sicher bessere Chancen. Beruf: Gehen Sie mit ungewöhnlichen Ideen wohlwollend und tolerant um!

Gehen Sie mit ungewöhnlichen Ideen wohlwollend und tolerant um! Fitness: Bloß nicht zu viel Stress und Ehrgeiz! Flexible fühlen sich wohler.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Rebellieren Sie nicht wieder! Hören Sie auf die Stimme der Vernunft!

Rebellieren Sie nicht wieder! Hören Sie auf die Stimme der Vernunft! Beruf: Sie könnten andere gegen sich aufbringen. Das könnte teuer werden.

Sie könnten andere gegen sich aufbringen. Das könnte teuer werden. Fitness: Überschätzen Sie Ihre Kondition nicht, schonen Sie Ihren Kreislauf!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Bedürfnisse ändern sich. Reagieren Sie flexibel und spielen Sie mit!

Bedürfnisse ändern sich. Reagieren Sie flexibel und spielen Sie mit! Beruf: Bleiben Sie auf sicherem Boden, auch wenn neue Ideen gut klingen!

Bleiben Sie auf sicherem Boden, auch wenn neue Ideen gut klingen! Fitness: Lockerer und mutiger ist gut, solange es nicht in Leichtsinn mündet.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.