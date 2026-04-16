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Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 16.04.2026
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Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 16.04.2026

Von
16.04.26, 00:00
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Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne. 

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 16.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

  • Liebe: Sie genießen viel Sympathie. Gehen Sie damit nicht zu stürmisch um! 
  • Beruf: Guter Tag für neue Initiativen, auch für Verhandlungen und Prüfungen. 
  • Fitness: Sie sind jetzt auch mental stark. Kräfte trotzdem vernünftig einteilen! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 16.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

  • Liebe: Ein bisschen spontaner und mutiger kommen Sie sicher noch besser an. 
  • Beruf: Nehmen Sie neue Initiativen und Ideen an, sie bringen frischen Wind. 
  • Fitness: Ruhig ein wenig mehr Action! Guter Tag, um sich sportlich zu messen. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 16.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

  • Liebe: Ermutigende Flirt-Offensive? Lieber nicht gleich zu forsch zur Sache!  
  • Beruf: Treten Sie vor! Ihre Argumente finden nun endlich wieder mehr Gehör. 
  • Fitness: Mehr Bewegung tut Ihnen bestimmt gut. Ihre Nerven erholen sich auch. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 16.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

  • Liebe: Cool und friedlich bleiben! Streit könnte heute sehr verletzend ausfallen. 
  • Beruf: Gehen Sie Konfrontationen aus dem Weg, da gibt es nichts zu gewinnen! 
  • Fitness: Konfrontiert mit Stress und Aggressionen? Durchatmen und ausweichen! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 16.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

  • Liebe: Initiative mit Verstand! Wer es nicht eilig hat, hat bessere Karten. 
  • Beruf: Einsatz für neue Vorhaben ist gut. Kalkulieren Sie aber sehr genau! 
  • Fitness: Sie können ruhig mehr Gas geben, jetzt passt auch die Konzentration. 

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

  • Liebe: Ein bisschen mehr Feuer täte der Liebe gut. Seien Sie ruhig mutiger! 
  • Beruf: Auf zu neuen Ideen und Projekten! Sie sehen jetzt wieder viel klarer!  
  • Fitness: Starten Sie flott in den Tag, aber teilen Sie sich Ihre Kräfte klug ein! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 16.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

  • Liebe: Gut zuhören und vernünftig reden, statt rechthaberisch zu reagieren! 
  • Beruf: Bleiben Sie konstruktiv, auch wenn sich Ihre Meinung nicht durchsetzt! 
  • Fitness: Innehalten und den Stress abschütteln! In jeder Hinsicht vorsichtiger! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 16.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

  • Liebe: Werden Sie nicht zu kämpferisch! Bleiben Sie gelassen und respektvoll! 
  • Beruf: Diskussionen könnten hitziger werden. Seien Sie aber offen für Neues! 
  • Fitness: Geistige Flexibilität ist gefordert, um schnell reagieren zu können. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 16.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

  • Liebe: Mit Ihnen hat man bestimmt Spaß, solange Sie nicht übermütig werden. 
  • Beruf: Nutzen Sie Sympathien kooperativ und kommen Sie auch anderen entgegen! 
  • Fitness: Sie sind jetzt mental wieder sehr stark. Flott und konzentriert voran! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 16.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

  • Liebe: Gehen die Wogen wieder mal hoch? Ruhe bewahren, vernünftig bleiben! 
  • Beruf: Gehen Sie mal in sich und überschlafen Sie Entscheidungen lieber noch! 
  • Fitness: Lieber etwas defensiver! Schonen Sie Sie sich seelisch und körperlich! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 16.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

  • Liebe: Offen miteinander zu reden wird wichtiger, ohne Grenzen zu verletzen. 
  • Beruf: Initiative und Engagement! Aber wirtschaftlich trotzdem realistisch! 
  • Fitness: Konzentriert und mit vollem Einsatz voran! Bringen Sie sich in Form! 

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

  • Liebe: Werden Sie offensiver! Je selbstbewusster Sie auftreten, desto besser. 
  • Beruf: Verkaufen Sie Ihre Ideen und Vorschläge viel mutiger und offensiver! 
  • Fitness: Sportliche Betätigung hilft Ihnen, mehr Selbstvertrauen aufzubauen.  

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.

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