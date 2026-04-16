Larissa Marolt packt über „geheime Liebe“ aus

In der malerischen Kulisse des Weinguts Taggenbrunn präsentierte die österreichische Schauspielerin gemeinsam mit der Gründerfamilie Riedl die neue „Diamond Collection“. Ein Zusammentreffen, das von geschäftlicher Brillanz, tiefen familiären Banden und gut gehüteten privaten Geheimnissen zeugte.

Es ist eine Partnerschaft, die geradezu prädestiniert erscheint: Larissa Marolt avanciert zum neuen Gesicht der renommierten Uhrenmarke Jacques Lemans und plaudert dabei mit oe24 auch privat aus dem Nähkästchen.

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Gemeinsam mit der Eigentümerfamilie Riedl lüftete sie auf dem idyllischen Weingut Taggenbrunn das Geheimnis um die neue „Diamond Collection“, die durch den zeitgeistigen Einsatz von laborgezüchteten Diamanten besticht. Doch nicht nur die funkelnden Zeitmesser standen an diesem Tag im Mittelpunkt des Interesses – im Gespräch mit oe24 gewährte die Kärntnerin auch seltene Einblicke in ihre private Gefühlswelt.

Larissa Marolt und Michaela Riedl © Evgenia Rieger

Verblüffende familiäre Parallelen

Dass die Wahl für die Präsentation der neuen Edelstein-Kollektion auf Larissa Marolt fiel, ist weit mehr als ein klassischer Marketing-Coup. Die Familien Riedl und Marolt verbindet seit vielen Jahren eine enge Freundschaft. Beobachtet man die Strukturen der beiden Dynastien, so fallen die frappierenden Parallelen sofort ins Auge: Sowohl Alfred Riedl als auch Heinz Marolt lenken die Geschicke ihrer jeweiligen Familienunternehmen als charismatische Patriarchen.

Larissa Marolt © Evgenia Rieger

Beide Familienväter haben zudem jeweils vier Kinder, die fest in das Unternehmensgefüge integriert sind, wobei der Marolt-Nachwuchs parallel dazu stets auch eigene, individuelle Karrierewege beschreitet.

Michaela Riedl (Head of Marketing bei Jacques Lemans), die optisch Larissas Schwester sein könnte, erklärte die logische Zusammenarbeit: „Als Familienbetrieb steht Jacques Lemans für Authentizität, Selbstverwirklichung und starke Werte. Mit Larissa Marolt haben wir eine Persönlichkeit gefunden, die unsere Kärntner Wurzeln mit internationaler Präsenz verbindet und diese Haltung auf natürliche Weise verkörpert. Gemeinsam zeigen wir, wie Tradition und internationale Ausrichtung harmonisch zusammenwirken.“

Zwischen Karrierefokus und familiären Zukunftsträumen

Angesprochen auf diese starken Familienstrukturen, ließ Larissa Marolt im Interview am Rande der Präsentation ihren eigenen Kinderwunsch aufblitzen. Der feine Balanceakt zwischen beruflichen Ambitionen und privatem Glück beschäftigt auch die erfolgreiche Schauspielerin.

© privat

Larissa Marolt und oe24-Redakteurin Nathalie Martens

„Ich hätte wahnsinnig gerne eine große Familie und mein Kinderwunsch ist definitiv da“, verriet sie offen, fügte jedoch mit Blick auf ihr berufliches Pensum hinzu: „Ich weiß nur noch nicht wann, da mir meine Karriere auch sehr am Herzen liegt.“

„Ich liebe und lebe geheim“

Wer nun jedoch darauf hofft, in Zukunft intime Details über eine mögliche Schwangerschaft oder gar den Mann an ihrer Seite in den Gazetten zu lesen, den enttäuschte Marolt mit einem charmanten, aber bestimmten Lächeln. Sollte sie Mutter werden, so würde dies fernab des Rampenlichts geschehen: „Niemand wüsste davon.“

Auch auf die unausweichliche Frage, ob es denn bereits den richtigen Partner für diese Zukunftsplanung gäbe, hüllte sich die Kärntnerin in aristokratisches Schweigen. Marolt, die es meisterhaft versteht, ihr Privatleben vor der medialen Dauerbeobachtung zu schützen, ließ lediglich kryptisch wissen: „Auch das würde niemand erfahren. Ich schaffe es seit Jahren, dass darüber nichts berichtet wird. Ich liebe und lebe geheim.“

Larissa Marolt trat auf dem Red Carpet in Berlin erneut mit ihrem guten Freund David Garrett in Erscheinung. Die beiden stehen sich seit vielen Jahren nahe. © Getty Images

Bei einem Kulturpreis in Berlin am 15. April posierte Marolt jedenfalls erneut mit Star-Geiger David Garrett. Die beiden stehen sich seit vielen Jahren nahe und es wurde oft gemunkelt, dass sie mehr als nur Freundschaft verbindet. Doch auch das bleibt Larissas Geheimnis.