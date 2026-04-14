Kärntner Power: Larissa Marolt setzt auf leistbaren Luxus

Larissa Marolt ist das neue Gesicht von Jacques Lemans. Die Kärntnerin präsentiert die neue Diamantuhrenkollektion, die für leistbaren Luxus steht. Damit vereint das Model bodenständige Wurzeln mit internationalem Glamour und setzt ein Zeichen für Female Empowerment.

Am 14. April wurde das Geheimnis gelüftet: Die Kärntner Schauspielerin Larissa Marolt ist das neue Aushängeschild für Jacques Lemans. Gemeinsam mit dem Kärntner Traditionsunternehmen präsentierte sie am Dienstag die neue Diamantuhrenkollektion. Diese steht für leistbaren Luxus, ein Konzept, das die Marke weltweit in dieser Form einzigartig positioniert.

Glamour trifft Kärntner Bodenständigkeit

Larissa Marolt © Evgenia Rieger

Für Marolt ist die Kooperation eine Herzensangelegenheit, die perfekt zu ihrem Lebensstil passt. "Eine starke Frau braucht eine starke Uhr", betont die Kärntnerin. Die Zusammenarbeit mit Jacques Lemans verbindet für sie Heimatverbundenheit mit internationaler Strahlkraft. Besonders wichtig ist ihr dabei das Thema Unabhängigkeit: "Als Frau ist es mir wichtig, unabhängig zu sein und meinen eigenen Weg zu gehen – genau dafür steht für mich auch Female Empowerment."

Starke Werte im Familienbetrieb

Auch bei Jacques Lemans zeigt man sich begeistert von der neuen Partnerschaft im Jahr 2026. Marketing-Chefin Michaela Riedl hebt hervor, dass Marolt die Werte des Familienbetriebs – Authentizität und Selbstverwirklichung – perfekt verkörpert. Marolt sei eine Persönlichkeit, die Kärntner Wurzeln mit internationaler Präsenz verbindet. Ziel der Kampagne ist es zu zeigen, wie Tradition und eine internationale Ausrichtung harmonisch zusammenwirken können.

Larissa Marolt und Michaela Riedl © Evgenia Rieger

Larissa Marolt privat unterwegs

Trotz des Glanzes der neuen Kollektion bleibt Marolt gewohnt nahbar und humorvoll. Die sympathische Kärntnerin verriet bei der Präsentation, dass sie im Alltag lieber die Treppe nimmt als den Aufzug. Aktuell bereitet sie sich schon auf ihren nächsten Trip nach Berlin vor – allerdings ohne ihr eigenes Auto, das sie scherzhaft als "chronisch krank" bezeichnete. Die neuen Uhren werden sie sicher pünktlich an ihr Ziel begleiten.