Luxus, Tränen & 6 Gänge: Wiener Promis feiern Titanic-Premiere im Immersium

Mit einer glanzvollen Premiere feierte die Wiener Gesellschaft den Auftakt zur immersiven Dinner-Experience „Titanic – Voyage of Moments“, die das legendäre Schicksal des Ozeanriesen durch exquisites Fine Dining und modernste 360-Grad-Projektionen wieder lebendig werden lässt.

Genau 114 Jahre nach der schicksalhaften Jungfernfahrt der RMS Titanic lässt das Immersium:Wien den Mythos des einstigen Stolzes der White Star Line auf spektakuläre Weise wiederauferstehen. Bei der Premiere von „Titanic – Voyage of Moments“ wurde die berühmteste Seereise der Weltgeschichte zur immersiven Bühne für die Wiener Society, die eine Melange aus historischer Opulenz, Fine Dining und modernster 360-Grad-Projektion sichtlich genoss.

Franz Josef Baur und Thomas Brezina. © Jürgen Hammerschmid

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Unter den illustren Ehrengästen, die den Abend zwischen Zeitgeschichte und Haute Cuisine verbrachten, fanden sich unter anderem TV-Legende Vera Russwurm, Bestsellerautor Thomas Brezina, Lugner Witwe Simone, Schauspielerin Laura Bilgeri sowie die Publikumslieblinge Danilo Campisi und Caroline Athanasiadis.

Zorayana Kushpler und Lidia Baich. © Jürgen Hammerschmid

Das Herzstück dieser außergewöhnlichen Inszenierung bildet ein 6-Gänge-Menü, das sich akribisch am historischen Originalmenü des Unglücksabends orientiert. Die Gäste speisen von originalgetreu nachproduziertem Porzellan der First Class, während Gänge wie Eggs à L’Argenteuil, Chicken Lyonnaise und eine klassische Apfel Meringue serviert werden.

Vera Russwurm und Caro Athanasiadis © Jürgen Hammerschmid

Dramaturgisch ist der Abend in fünf Akte gegliedert, die durch immersive Visuals den Raum binnen Sekunden vom geschäftigen Hafen in Southampton in den prunkvollen Speisesaal auf hoher See verwandeln. Besonders eindringlich wirkt dabei die Begleitung realer Persönlichkeiten von damals, deren Geschichten durch musikalische Darbietungen von Größen wie Maya Hakvoort und Eric Papilaya emotional verdichtet werden.

Simone Lugner mit Danilo Campisi und Schwester Sonja. © Jürgen Hammerschmid

Mit einer strikten Limitierung auf lediglich 28 Gäste pro Termin wahrt das Format eine Intimität, die das Publikum direkt in die Inszenierung integriert. Die aufregende Zeitreise ist ab dem 10. April wöchentlich an mindestens zwei Abenden buchbar und verspricht ein multimediales Gesamterlebnis, das den Glanz vergangener Tage im Wien von heute spürbar macht. Der Preis beträgt 198 € pro Person und beinhaltet die Dining Experience (klassisch oder vegetarisch) sowie eine Getränkepauschale (alkoholfreie Getränke sowie Weinbegleitung).