RAF Camora hat das Happel Stadion im Visier

Nach Taylor Swift und Coldplay will nun auch RAF Camora 2024 das Happel Stadion zum Beben bringen.

Sieben Konzerte sind für 2024 im Happel Stadion bereits fixiert. Drei Mal Taylor Swift (8. Bis 10.August) und zwischen 21. Und 25. August gleich vier Mal Coldplay. Jetzt soll der achte Streich folgen: RAF Camora will nach seinem Triumph am Doanuinselfest jetzt in Wien ein Stadion-Show zünden. Nach Andreas Gabalier (2019) wäre er somit der erst zweite heimische Künstler der ins Happel Stadion kommt. Ein Termin im Juni oder Juli ist angedacht.

Zäher Kampf. Von den zähen Verhandlungen hat RAF jüngst ja auch auf Instagram berichtet: "Sorry an alle aus Wien. Wir kämpfen noch immer für einen Termin. Aber dass einer kommen wird steht außer Frage." Die neue Tour zum Nummer-eins-Album „XV“ soll am 16. März in Hannover starten. In Wien wird wohl auch „Palmen aus Plastik“ Duett-Partner Bonez MC mit dabei sein.

Rekord. Mit dem Konzert von RAF Camora wird auch der Rekord von 2022 eingestellt. Auch da gab es acht Konzerte im Happel-Stadion. 2024 könnten es sogar noch mehr werden: Auch Ed Sheeran, AC/DC, U2 und die Foo Fighters haben Wien im Visier.