× Band Fußball Cup: Seiler ist der Sieger

Tripple für Christopher Seiler! Nach Chart-und Konzert-Hype holte er am Sonntag auch den Krankl-Pokal. Final-Sieg beim Band Fußball Cup! Auch die Wiener Frauenhäuser und White Ribbon durften jubeln: über 22.000 Euro an Spenden

„Wenn ich nicht gewinne, dann spiele ich nie wieder mit!“ Die Drohung von Christopher Seiler zeigte Wirkung Mit seinem FC Melibar besiegte er am Sonntag beim vom Roman Gregory initiierten Band Fußball Cup im Finale das Team von Hangovers 96 mit 3:2.

Im vierten Anlauf der erste Triumph! Und auch gleich das „Tripple“. Nach Platz 1 für die CD „de zwidan zwa“ im Zusammenspiel mit Ernst Molden und dem Konzerthype um seine neue Band AUT of ORDA, wo ja für das Live Debut am 21. Oktober in der Wiener Marx Halle bereits alle 5.000 Tickets restlos ausverkauft sind.

Auch Lizz Görgl, Cesar Sampson, Alle Achtung oder Chris Steger kickten zugunsten der Wiener Frauenhäuser und White Ribbon um Hans Krankls Gold-Pokal. Die Fußball-Schuhe des Goleadors wurden ja im Reycyling Zentrum "Garbage"mit einem einem Ball und einer alte Gitarre zur Trophäe verarbeitet.

Cesar Sampson & Christian Stani

Knapp 1.000 Fans schmunzelten beim SV Donau über die witzige Moderation von

Caroline Athanasiadis, Aida Loos, die Gebrüder Moped oder Maschek. Auch die Schiedsrichter Herbert Prohaska („Bitte kein Bier außerhalb des Spielfeld trinken!“), Sara Telek, Maria Wolf und Andy Ogris nahmen ihre Pfiffe nicht all zu Ernst: so manches Foul wurde mit Liegestützen bestraft und gegen Schmiergeld gab‘s Zeitgutschriften. Auch dadurch kamen stolze 22.000 Euro an Spenden zusammen.

Moderatoren: Gebrüder Moped, Maschek & Athanasiadis mit Gregory

Am 30. September steht Seiler dann wieder als Kicker am Platz. Beim Charity Match der 1. Austrian Cardshow fordert er bei der Wiener Viktoria das Team von Toni Polster heraus. Cool: Für 100 Euro kann man sich in Seilers Mannschaft einkaufen.