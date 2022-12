Johann ‚Hans‘ Krankl ist ein ehemaliger österreichischer Fußballspieler und Musiker.

Hans Krankl wuchs in Wien auf und absolvierte von 1973 bis 1985 insgesamt 69 Länderspiele für Österreich. Dabei konnte er 34 Tore erzielen.

1978 und 1982 nahm er mit Österreich an den WM-Endrunden teil. Krankl beendete seine Teamkarriere nach der WM 1982, kehrte aber in den Jahren 1983 und 1985 noch zweimal zurück.

Spielerkarriere

1970 war Krankl eine halbe Saison Mitglied beim SK Rapid Wien, und wechselte danach zum Wiener AC. Dort konnte er sich mit 27 Toren in 26 Spielen als Torjäger etablieren, bevor er 1972 zum SK Rapid Wien zurückkehrte. 1976 gewann er den österreichischen Pokal. Mit 41 Saisontreffern gewann Krankl 1978 den Goldenen Schuh als bester Torschütze Europas. Nach der Fußball-WM im Jahr 1978 wurde er vom FC Barcelona mit einer Ablöse von 700.000 $ verpflichtet.

Krankl wurde in seiner ersten Saison für Barcelona Torschützenkönig und erhielt von den spanischen Fans den Spitznamen „Goleador“. Nach einem Streit mit Trainer Joaquim Rifé kehrte Krankl 1980 nach Österreich zu SK Rapid zurück.

Krankl feierte in den folgenden Jahren viele nationale Erfolge wie die Österreichische Meisterschaft und dreimal in Folge den Cupsieg. Im Herbst 1988 spielte Krankl für 20 Runden beim Kremser SC und wechselte danach für zwei Matches zum SV Austria Salzburg.

Trainerkarriere

Krankl begann seine Trainerkarriere bei Rapid Wien und wurde 1994 nach Tirol geholt, bevor er als Trainer nach Salzburg zurückkehrte. Danach wechselte er zum Verein Fortuna Köln. Im Winter 200 unterschrieb Krankl einen Vertrag bei Admira Wacker, wo er als Trainer einen guten Erfolg einholen konnte. Krankl wurde Anfang 2002 neuer Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft. Er war im Jahr 2009 kurzfristig Trainer des oberösterreichischen Fußballklubs LASK.

Musikalische Karriere

1974 brachte Hans Krankl zwei Singles heraus – Ohne Ball’n und ohne Netz und Vor, vor noch ein Tor, welche allerdings wenig Erfolg brachten. Gemeinsam mit Kottan’s Kapelle brachte Krankl 1984 den Song Rostige Flügel heraus. 1986 folgte sein erstes Album mit dem Namen Des war schon alles?. 1989 veröffentlichte Krankl Der Bätmän bin i. 2008 erschien die bislang letzte Veröffentlichung von Krankl – eine Best-of-CD mit dem Namen Wo san nur die Zeiten hin.