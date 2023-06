Nach schwerer Infektion: Madonna aus dem Krankenhaus entlassen

Die Sorge um Pop-Star Madonna war groß. Doch jetzt können Fans aufatmen. Die 64-Jährige wurde aus dem Krankenhaus entlassen.

Wie "Page Six" berichtete, soll Madonna am vergangenen Samstag bewusstlos aufgefunden worden sein. Anschließend kam sie auf die Intensivstation, wo sie zumindest eine Nacht intubiert gewesen sein soll, ehe der Schlauch entfernt wurden. Grund für den Notfall war eine schwere bakterielle Infektion.

Laut einem Bericht von "CNN" ist US-amerikanische Sängerin mittlerweile wieder in ihrem Zuhaus in New York City. Einem Insider zufolge, soll sie am Donnerstag mit einem privaten Krankenwagen zu ihrer Villa gebracht worden sein. "Ihr geht es gut", erzählt der Insider gegenüber "CNN".

Familie bereitete sich "auf das Schlimmste" vor

Madonnas langjähriger Manager Guy Oseary gab erst am Mittwoch, also fünf Tage nach dem eigentlichen Notfall, bekannt, wie es um die Sängerin steht. Darin verkündete er auch, dass der geplante Tourstart verschoben werden muss.

Die Familie der Sängerin hatte sich mehreren Medienberichten zufolge bereits "auf das Schlimmste" vorbereitet. Jetzt geht es wieder bergauf. "Ihr Gesundheitszustand verbessert sich", schrieb ihr Manager in seinem Statement. "Es wird eine vollständige Genesung erwartet."