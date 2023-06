Madonnas Familie: ''Wir haben geglaubt, wir könnten sie verlieren''

Popstar Madonna ist mit einer schweren bakteriellen Infektion mehrere Tage auf der Intensivstation gewesen und muss nun ihre Welttournee verschieben.

Dies teilte der Manager der 64-Jährigen am Mittwoch mit. Starten sollte die Konzertreise am 15. Juli im kanadischen Vancouver. Dann wollte Madonna quer durch die USA touren und im Herbst nach Europa kommen, in Österreich war kein Auftritt geplant.

In einer Erklärung schrieb Manager Guy Oseary, Madonna sei inzwischen auf dem Weg der Besserung, befinde sich aber noch in ärztlicher Behandlung. Es werde eine vollständige Genesung erwartet. Nach seinen Angaben entwickelte der Popstar am 24. Juni eine schwere bakterielle Infektion, die zu einem "mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation" führte.

''Wir haben geglaubt, wir könnten sie verlieren''

Nach den dramatischen Ereignissen versammelte sich die ganze Familie Madonnas um ihr beizustehen und für sie da zu sein, wie ein nicht näher genanntes Familienmitglied gegenüber "Daily Mail" berichtet. ''Wir haben alle geglaubt, wir könnten sie verlieren'', so der Verwandte weiter. Die Familie sorge sich, dass Madonna "ihre Karriere und ihr Berühmtheit über ihre Gesundheit stellt, bis sie stirbt". Der Gesundheitszustand des 64-jährigen Popstars sei so ernst gewesen, dass sich die Familienmitglieder "auf das Schlimmste vorbereitet" hatten. Mehrere traumatische Tage lang bangten sie, um das Überleben Madonnas. Der Vorfall sei aber ein Weckruf für die Sängerin gewesen, mehr auf ihre Gesundheit zu achten.

Fans der "Queen of Pop" reagierten bestürzt und schickten im Netz Genesungswünsche - darunter auch mehrere Prominente. Schauspielerin Rita Wilson (66) schrieb unter Osearys Instagram-Post: "Ich schicke Madonna meine Gebete für eine baldige Genesung". Sängerin und Schauspielerin Zooey Deschanel (43) schrieb: "Hoffentlich geht es ihr bald besser!". Auch Regisseur Xavier Dolan (34) und die Schauspielerinnen Evan Rachel Wood (35), Julia Garner (29) und Gwendoline Christie (44) kommentierten.

Madonna bewusstlos aufgefunden

Die amerikanische Klatschseite "Page Six" schrieb ohne nähere Quellenangabe, Madonna sei bewusstlos in ihrer New Yorker Wohnung gefunden worden. Sie sei in einem Krankenhaus mindestens eine Nacht lang intubiert worden, Tochter Lourdes Leon (26) sei ihrer Mutter in den vergangenen Tagen nicht von der Seite gewichen.

Anfang des Jahres hatte Madonna die weltweite "Celebration Tour" durch 35 Städte in Nordamerika und Europa angekündigt. Zur Verschiebung schrieb ihr Manager nun: "Wir werden Ihnen weitere Details mitteilen, sobald wir sie haben, einschließlich eines neuen Startdatums für die Tour und für verschobene Shows."

Im Rahmen der Konzerte wollte die Grammy-Preisträgerin ihre größten Hits der vergangenen 40 Jahre präsentieren, angefangen von ihrem Debütalbum "Madonna" (1983) bis zu ihrem 2019 veröffentlichten Album "Madame X". Ihr 65. Geburtstag - am 16. August - stand mitten während der Tournee an. In den letzten Wochen teilte sie bereits Fotos von den Proben. "Die Ruhe vor dem Sturm", schrieb sie vorige Woche zu einem Instagram-Posting.

Viele Imagewechsel durchlaufen

Die als Madonna Louise Ciccone 1958 im US-Bundesstaat Michigan geborene Sängerin hat in ihrer Karriere viele Imagewechsel durchlaufen, vom "Material Girl" bis zur "Madame X". Mit Hits wie "Like a Prayer", "Material Girl", "Like a Virgin" oder "Frozen" feierte sie Welterfolge. Die sechsfache Mutter stand auch als Schauspielerin vor der Kamera ("Susan - verzweifelt gesucht", "Evita") und führte schon Regie ("Filth and Wisdom", "W.E.").

Auf ihrer letzten "Madame X"-Tour (2019 bis 2020) hatte Madonna wegen gesundheitlicher Beschwerden mehrfach Auftritte abgesagt, mitunter sehr kurzfristig. Wegen "Verletzungen, die mich seit Beginn der Tournee plagen" hätten ihr die Ärzte geraten, sich ein paar Tage auszuruhen, schrieb sie im Jänner 2020 zur Absage einer geplanten Show in London.