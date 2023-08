× Helene Fischer: So heiß werden die Wien-Konzerte

Über 30 Hits, gefährliche Akrobatik und heiße Wasserspiele mit ihrem Ehemann. Helene Fischer liefert mit „Rausch“ die spektakulärste Show des Jahres. Ab 5. September gleich fünf Mal live in Wien. Wir waren bei der Generalprobe in Köln, wo sie auch die große TV-Sensation verkündete.

Eine innige Liebes-Show mit ihrem Ehemann und Akrobaten Thomas Seitel, ein nie enden wollendes Hitfeuerwerk, fünf heiße Kostüme und riskante Hochleistungs-Akrobatik - Helene Fischer liefert mit ihrer aktuellen Show „Rausch“ in Zusammenarbeit mit dem Cirque du Soleil das größte Spektakel des Pop. Zwischen 5. und 10 September fegt sie damit gleich fünf Mal durch die Stadthalle. ÖSTERREICH hat das atemberaubende Turn-Tanz-und-Pop-Spektakel schon bei der Wien-Generalprobe in Köln gesehen

Vom Opener „Null auf 100“, zu dem sie aus einem überdimensionalen Roten Stoff-Diamant auf einem Board auf die Bühne schwebt, bis zum in sexy Overknees dargebotenen Finale „Alles von mir“ liefert Helene für 16.000 Fans in der Lanxess Arena einen zweieinhalbstündigen Rausch der Sinne. Auch nach zwei Bühnen-Unfällen, von denen sie noch immer eine sichtbare Narbe an der Nase trägt, hat sie die gefährlichen Flug-Stunts nur marginalst entschärft: beim „Unglücks-Song“ „Wunden“ fällt der waghalsige Sprung, der sie ja in Hannover gegen die Trapez-Stange krachen ließ und dann ins Kranhaus brachte, aus. Stattdessen gleitet sie jetzt in ein Sprungtuch. „Ich bin nicht leichtsinnig, aber ich mache irrsinnig gerne viele Dinge, die ich vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr machen kann,“ erklärt sie ihre Streben Richtung Gefahr. Um dann doch eine Erkenntnis zu liefern: „Ja ich habe ein paar Narben!“

Die etwas abgeschwächte aber nicht minder beeindruckende Show-Einlage ist jedoch das einzige Zugeständnis hinter einer absoluten Hochleistungs-Revue von Olympia-Niveau, bei der Helene den Fans mit 5 Akten wie Liebe, Connection oder Aura immer wieder den Atem raubt. Mit einer sensationellen Ansage ja sowieso: „Wir haben lange überlegt, aber euch kann ich es verraten: Die Helene Fischer Show kommt wieder!“ Grenzenloser Jubel! Ganz Köln feiert ihr TV-Comeback am 26. Dezember wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk.

Auch Helene hat sich für Köln aufgemascherlt: Zum Eröffnungs-Furioso rund um „Fehlerfrei“ oder „Herzbeben“ tanzt sie im rot-schwarzen Body mit Netzstrumpfhosen und Bikerboots an. Bei „Volle Kraft voraus“ wird sie dann wie von Zauberhand in einen 112 Meter (!) langen roten Windkleid Schleier gehüllt um dann für „Wunden“ im weißen Minikleidchen anzutanzen und in luftige Höhen abzuschweben. Bei „Wenn alles durchdreht“ rockt sie auf einer Plattform ab. Zu „Rausch“ wird am Bühnenboden ein Lagerfeuer gezündet und beim Pasek-und-Paul-Cover „Never Enough“, wo Helene mit perfektem englisch brilliert, gibt’s als optisches Highlight sogar einen echten Wasserfall. Dabei werden auch Figuren und Gesichter in die Tropfen projiziert - ein Trick der Cirque-Show „Luzia“.



Und die prickelnd-pritschelnde Kulisse für die große Liebes-Show: Zu „Hand in Hand“ zeigt Helene dann ihre Gefühle für ihren Ehemann Thomas Seitel, dem Vater ihrer kleinen Tochter Nala. Eng umschlungen schweben die beiden in den Wasserfall hoch. Er oben ohne und die starken Arme schützend um sie gelegt. Dafür wird er auch mit einem Kuss belohnt.

Nach der Pause schwebt Helene zu „Hundert Prozent“ in einer kessen Wolford Leder-Legging vom Hallendach auf eine Zweitbuhne in mitten der Fans nieder. Für ein Unplugged-Medley rund um „Die Hölle morgen früh“ oder „Von hier bis unendlich“. Dann geht es Rund! Und das im wahrsten Sinne: Bei „Wann wachen wir auf“ kreist sie auf eine Leiter über die Bühne. und beim Mega-Hit „Atemlos durch die Nacht“, der in einer XXL-Ballermann-Version angestimmt wird, rotiert sie, von einem überdimensionalen Roboterarm getragen, über das Publikum. Auch Überkopf!

Nach einem weiteren Kostümwechsel in einen raffinierten schwarz-silber Body samt kessen Overknees ist Party angesagt: Massen-Tanz zu „Flieger“ und Vollgas-Action zum vom Konfetti-Kanonen begleiteten Finale „Achterbahn“: Da tobt Helene auf einer Hydraulik-Plattform rum während ihre 19 Akrobaten und Tänzer Salto-schlagend durch die Luft wirbeln. Noch heißer startet nur die Zugabe „Blitz“: begleitet von unzähligen Feuersalven wird sie aus einer Fall-Türe wider zurück auf die Bühne katapultiert. Beim Abschieds-Song „Alles von mir“ lässt sie dann alle Firlefanz beiseite und setzt mit Großer Stimme einen emotionellen Schlusspunkt.

Bis Samstag tobt Helene damit noch durch Köln, ab Sonntag wird sie dann in Wien erwartet. Für mindestens 7 Nächte ist eine Luxussuite in einem feudalen Innenstadt Hotel reserviert. Nächsten Dienstag (5. September) steigt dann das erste von fünf Österreich-Konzerten. Die letzten Restkarten gibt es bei ticket24.at.

ÖSTERREICH-Reporter Zeidler-Künz bei der Fischer-Show in Köln.

Das ist die Setlist der Helene-Fischer-Tour:

Null auf 100

Genau dieses Gefühl

Fehlerfrei

Herzbeben

Mit keinem Andern

Volle Kraft voraus

Wunden

Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n

Nur mit Dir

Rausch

Vamos a marte

Wenn alles durchdreht

Never Enough

Hand in Hand

Hundert Prozent / Und morgen früh küss ich Dich wach / Mitten im Paradies / Die Hölle morgen früh / Von hier bis unendlich / Mit dem Wind

Regenbogenfarben

Luftballon

Wann wachen wir auf

Phänomen

Atemlos durch die Nacht

Liebe ist ein Tanz

Flieger

Unser Tag

Achterbahn

Zugaben:

Blitz

Alles von mir