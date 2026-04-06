DJ Ötzi bis Melissa Naschenweng: So feierten die Promis Ostern

Vom tiefen Dekolleté in den Alpen bis zur besinnlichen Fleischweihe in der Steiermark – Österreichs Prominenz zelebrierte das Osterfest in diesem Jahr als schillernde Mischung aus Sexappeal, Humor und tief verwurzeltem Brauchtum.

Während sich der Frühling über Österreich von seiner prächtigsten Seite zeigte, nutzte die heimische Prominenz das Osterwochenende für eine stilvolle Auszeit. Von tiefen Einblicken in den Alpen bis hin zur besinnlichen Brauchtumspflege in der Steiermark – die sozialen Netzwerke glühten förmlich vor österlichen Grüßen.

Anna Netrebko schickte Ostergrüße mit Sohn Tiago. © Instagram

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Melissa Naschenweng: Gipfelsieg mit Herzklopfen

Für den wohl meistdiskutierten Auftritt der Feiertage sorgte Schlager-Sonnenschein Melissa Naschenweng. Die Lesachtalerin gewährte ihren Fans gewohnt großzügige Einblicke und posierte in einem tief dekolletierten Oberteil vor einer majestätischen Bergkulisse. Doch hinter dem optischen Aufreger steckte eine emotionale Botschaft: Die Kärntnerin nutzte den Moment, um sich bei ihrer Community für die zahlreichen Glückwünsche zu ihrem Filmprojekt „Herzklang“ zu bedanken. Ein Dankeschön, das bei ihren Anhängern zweifellos für erhöhten Puls sorgte.





Hasenohren, Hüttengaudi und familiäres Glück

Andere Stars setzten auf eine Prise Humor und klassischen Kitsch. DJ Ötzi präsentierte sich volksnah und bestens gelaunt an der Seite eines überlebensgroßen Osterhasen – ein Schnappschuss, der pure Feiertagsstimmung verbreitete.

DJ Ötzi posierte mit dem Osterhasen. © Instagram

Deutlich verspielter zeigten sich Moderatorin Martina Kaiser und Simone Lugner: Beide Damen ließen es sich nicht nehmen, höchstpersönlich in die Rolle des Osterhasen zu schlüpfen und posierten charmant mit aufgesetzten Hasenohren für ihre Follower. Während Simone sich zudem alleine um den heimischen Garten kümmerte, zog es Christina „Mausi“ Lugner in die Ferne: Sie feierte mit einer Entourage von fast 40 Freunden eine exzessive Party auf Teneriffa.

Mausi Lugner © privat

Auch im Hause der Ex-Bundeskanzler regierte die Tradition. Kathi Nehammer verbrachte das Fest mit Ehemann Karl zu Hause. Auf dem Programm standen lange Spaziergänge mit Hündin Fanny und ein klassisches Familienessen mit Rindsbraten und dem obligatorischen Eierpecken. Sebastian Kurz zeigte seine beiden Söhne mit Osternestern.





Ähnlich familiär beging Beatrice Turin den Sonntag bei einem ausgiebigen Brunch, bei dem sie sich besonders darauf freute, Ehemann Heimo beim Eierpecken erneut zu besiegen. Star-Astrologin Gerda Rogers und Clemens Trischler lassen es sich in Italien gutgehen. Die beiden genießen ein paar Tage im Almar Resort in Jesolo.

Clemens Trischler und Gerda Rogers in Italien. © Instagram

Zwischen Luxus-Rückzug und steirischer Bodenständigkeit

Das Verleger-Ehepaar Ekaterina und Christian Mucha sendete kaiserliche Ostergrüße aus dem renommierten Berghotel Tulbingerkogel. In gewohnt eleganter Manier genossen die beiden die Ruhe über den Dächern Niederösterreichs. Auch Iva Schell zog es in die Höhe – sie feierte ganz klassisch auf der Alm inklusive eines Osterritts.

Christian und Ekaterina Mucha mit Hündin Emily. © Instagram

Einen Kontrast dazu bildete Nadja Bernhard. Die „Zeit im Bild“-Moderatorin kehrte dem Wiener Trubel den Rücken und feierte ganz traditionell in ihrer Heimat Steiermark. Zwischen festlicher Ostermesse und dem lodernden Osterfeuer zelebriert Bernhard das Fest im Kreise der Familie. Ein ebenso tief verwurzeltes Programm absolvierte Regie-Legende Otto Retzer in Kärnten: Vom Kreuzweg in Klagenfurt über die Fleischweihe bis hin zum Osterfeuer in Schiefling beging er die Tage fast „wie ein Bischof“.

Nadja Bernhard genoss den Sonnenschein am Ostersonntag sichtlich. © i

Clemens Unterreiner zündete in der Kathedrale von Montevideo eine Osterkerze für seine verstorbene Mama an. © privat

Besonders berührend: Opernstar Clemens Unterreiner, der in der Kathedrale von Montevideo eine Osterkerze für seine verstorbene Mutter entzündete und so ein Zeichen des Gedenkens in die Welt sandte.