Süße Ostergrüße aus Kalifornien: Meghan zeigt Archie & Lilibet bei der Eiersuche

Während die britische Königsfamilie in Windsor die Tradition pflegte, gewährte Herzogin Meghan über die sozialen Netzwerke intime Einblicke in das kalifornische Osterfest der Sussexes, das von kindlicher Unbeschwertheit und ländlicher Idylle in Montecito geprägt war.

Fernab der strengen Etikette des britischen Hofes zelebrierten Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) das Osterfest in ihrer kalifornischen Wahlheimat. Am Ostermontag teilte die Herzogin eine Sequenz privater Videomomente auf Instagram, die das häusliche Glück mit den gemeinsamen Kindern, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), dokumentieren. Die Duchess of Sussex versah die Aufnahmen mit dem schlichten Gruß: „Frohe Ostern!“

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Zwischen Hühnerstall und Eiersuche

Die veröffentlichten Sequenzen zeichnen das Bild eines naturverbundenen Lebensstils. Man sieht Meghan zunächst beim Füttern der hauseigenen Hühner, bevor die Aufmerksamkeit auf das österliche Treiben im weitläufigen Garten gelenkt wird. Archie und Lilibet wurden dabei gefilmt, wie sie – ausgestattet mit Körbchen – das Areal inklusive eines privaten Bachlaufs nach Präsenten absuchten.

Besonders die junge Prinzessin präsentierte sich in frühlingshafter Manier: barfüßig, in einem rosafarbenen Blumenkleid und mit passenden Hasenohren geschmückt. Später zeigte sie sich in Begleitung eines Familienhundes und mit einem Stoffhasen unter dem Arm. Auch die Kreativität kam nicht zu kurz: Die Geschwister widmeten sich dem Bemalen von Ostereiern, wobei Archie auf eine technisch versierte Dreh-Apparatur im Dinosaurier-Design zurückgriff. Während Prinz Harry optisch in den Clips fehlte, war er akustisch durchaus präsent – sein Anfeuern und Jubeln bildete die Geräuschkulisse für die kindliche Jagd nach den Ostergaben. Wie gewohnt blieben die Gesichter der Kinder verborgen, um deren Privatsphäre zu wahren.

Kontrastprogramm in Windsor: Rückkehr zur Normalität

Parallel zu den privaten Aufnahmen aus den USA versammelte sich die restliche Königsfamilie auf der anderen Seite des Atlantiks zur traditionellen Osterandacht in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor. Ein Moment von besonderer Bedeutung war der Auftritt von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44). Erstmals seit dem Jahr 2023 nahmen sie wieder gemeinsam mit ihren drei Kindern – George, Charlotte und Louis – an den Feierlichkeiten teil. Nachdem Kate ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte, blieb das Thronfolger-Paar den öffentlichen Zeremonien in der jüngeren Vergangenheit fern. Flankiert wurden sie von König Charles III., Königin Camilla und weiteren Mitgliedern des Hauses Windsor.

WIlliam und Kate mit George, Charles & Louis © Getty

Die Abwesenden des Festtages

Auffallend, wenn auch wenig überraschend, war das Fehlen anderer Familienmitglieder. Aufgrund der anhaltenden Schatten durch die Affäre um Jeffrey Epstein blieben Charles’ Bruder Prinz Andrew sowie dessen Ex-Frau Sarah Ferguson und die gemeinsamen Töchter, die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie, den Feierlichkeiten in Windsor fern.