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Cosmo schafft Chart-Hammer: Auf Platz 2
© ORF

Erfolg

Cosmo schafft Chart-Hammer: Auf Platz 2

Von
22.05.26, 17:17
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Bittere Pleite beim ESC, aber ein riesiger Erfolg in den heimischen Charts: Cosmó holte im Finale zwar kaum Punkte, stürmt mit „Tanzschein“ in Österreich nun aber sensationell das Podest der Charts. 

Während Cosmó beim Finale des Eurovision Song Contest gerade einmal sechs Punkte holte und nur Vorletzter wurde, sieht die Sache in Österreich plötzlich ganz anders aus.

Cosmó beim ESC-Opening

Cosmó beim ESC-Opening

© Fuhrich

Denn in den heimischen Charts landet „Tanzschein“ sensationell auf Platz 2. Und zwar direkt hinter der großen ESC-Siegerin Dara mit „Bangaranga“. Damit schlägt Cosmó in Österreich sogar zahlreiche Acts, die beim ESC deutlich erfolgreicher abgeschnitten haben.

Cosmo schafft Chart-Hammer: Auf Platz 2
© ORF

Internationale Konkurrenz abgehängt

Die eigentlichen Top-Favoriten aus Finnland rund um Linda Lampenius und Pete Parkkonen schaffen es mit „Liekinheitin“ lediglich auf Platz 17 der Charts. Auch Noam Bettan aus Israel („Michelle“) landet mit Platz 16 hinter Österreich. Sarah Engels kommt mit „Fire“ überhaupt nur auf Rang 21. Das zeigt: Die Österreicher haben ihren ESC-Act offenbar trotzdem ins Herz geschlossen – ganz egal, wie das Voting am Ende ausgesehen hat.

Cosmo beim ESC-Opening

Cosmo beim ESC-Opening

© APA/GEORG HOCHMUTH

Punkte aus Deutschland

Besonders bitter: Deutschland gab Cosmó beim Publikumsvoting noch fünf Punkte. Ansonsten blieb der große ESC-Traum praktisch aus. In den Streaming-Portalen läuft „Tanzschein“ jetzt aber plötzlich auf Dauerschleife. Vielleicht wird der Song am Ende also doch größer, als das Ergebnis vermuten ließ.

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