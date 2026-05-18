Der Stern ist weg! Cosmo verrät Geheimnis nach ESC-Pleite

Cosmó sorgte mit dem "Tanzschein" zwar auf der ESC-Bühne richtig ein, am Ende erreichte er nur den 24. und vorletzten Platz beim Song Contest. Im oe24-Interview zeigte er sich nun ohne sein Markenzeichen, dem blauen Stern.

Trotz Platz 24 beim 70. Eurovision Song Contest in Wien ist Benjamin Gedeon alias Cosmó sehr zufrieden mit dem Auftritt. Im oe24TV-Interview verriet er, dass er nach dem Mega-Event richtig stolz ist. "Besser hätte es nicht laufen können. Ich finde, das Team war das Wichtigste daran, ich konnte mich wirklich so ein bisschen treiben lassen." Er genoss es, dass der Tanz zu seinem Song die Menschen mitgerissen hatte und mitgetanzt haben, was für ihn "das größte Geschenk" war.

Trotz der mageren Ausbeute beim Jury- und Publikums-Voting ist er "sehr zufrieden". "Gastgeberländer haben es immer sehr schwierig, deshalb hatten wir die Befürchtung, dass wir 0 Punkte bekommen", gab er offen und ehrlich zu.

Während es etwa aus der Schweiz, die nicht einmal den Finaleinzug geschafft hatte, heftige Kritik an den Verantwortlichen gegeben hatte, gab es von dem heimischen Vertreter lobende Worte.

Der Stern ist weg

Besonders auffallend war, dass Cosmó bei diesem Termin plötzlich sein Markenzeichen, den blauen Stern, abgelegt hatte. Er möchte nun wieder öfter Benjamin Gedeon sein und den Stern nur noch als Markenzeichen für Cosmó bei weiteren Auftritten und seiner Tour tragen.

Der Sieger-Song von Dara aus Bulgarien findet der 19-Jährige "richtig geil". Cosmó: "Es ist arg, wie sie Geschichte geschrieben hat. Bulgarien war 15 Mal dabei und hat es 9 Mal gar nicht ins Finale geschafft. Das bedeutet für die Menschen dort so viel."

Auch nach dem ESC hat Cosmó noch große Pläne. Im Oktober ist er in Deutschland und Österreich auf Tour, davor darf er unter anderem bei Pizzera und Jaus als Vorband auftreten. Auch ein neues Album kündigt er an, wo es unter anderem um den "Wiener Walzer" geht, wo er schon den nächsten viralen Tanz ankündigt.