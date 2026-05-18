Bergdoktor-Schauspielerin (24) plötzlich gestorben

Die Filmwelt trägt Trauer: Die deutsche Nachwuchsschauspielerin Luna Jordan ist im Alter von nur 24 Jahren plötzlich und völlig unerwartet verstorben. Das gab ihre Agentur am Montag bekannt.

Die traurige Nachricht kam überraschend für alle Kolleginnen und Kollegen sowie Fans in Österreich und Deutschland. Wie die Agentur Players unter Berufung auf die Familie der geborenen Berlinerin mitteilte, verstarb das junge Talent bereits am Montag, 13. Mai. Zu den genauen Umständen oder der Todesursache gibt es bislang keine offiziellen Details vonseiten der Angehörigen oder der Agentur. Die Filmbranche verliert mit ihr ein Gesicht, dessen Karriere gerade erst richtig an Fahrt aufgenommen hatte.

Bekannt aus TV und Serie

Luna Jordan war trotz ihres jungen Alters längst keine Unbekannte mehr im Fernsehen. Erst im März trat die Berlinerin in einer Folge des bekannten Krimiformats „Polizeiruf 110“ auf. Große Bekanntheit erlangte sie zudem durch ihren Auftritt in der Serie „Jenseits der Spree“, wo sie an der Seite von Jürgen Vogel (58) vor der Kamera stand. Auch in der beliebten ZDF-Produktion „Der Bergdoktor“ war sie im Jahr 2017 zu sehen. Zuletzt steckte sie mitten in den Dreharbeiten für das neue Serienprojekt „Hamburg Days“, das die frühen Jahre der legendären Musikgruppe Beatles thematisiert. In dieser Produktion sollte Jordan die Fotografin und Künstlerin Astrid Kirchherr (†81) verkörpern, die als eine absolute Schlüsselfigur im direkten Umfeld der weltberühmten Band galt.

Großer Erfolg in Österreich

Auch auf der Kinoleinwand feierte die Schauspielerin beachtliche Erfolge und zeigte ihr großes Können. Für ihre schauspielerische Leistung im Drama „Fuchs im Bau“ wurde sie im Jahr 2022 mit dem österreichischen Filmpreis in der Kategorie als beste weibliche Nebenrolle ausgezeichnet. Luna Jordan nutzte den Moment im Rampenlicht während ihrer Dankesrede damals für sehr ernste und kritische Worte über das Thema sexualisierter Missbrauch in der gesamten Film- und Theaterbranche.

Offene Worte über Belastungen

Wie intensiv und fordernd die Arbeit vor der Kamera sein kann, thematisierte sie ebenfalls öffentlich. In einer NDR-Dokumentation mit dem Titel „Kinderschauspieler – Der Preis des Erfolgs“ sprach Jordan ganz offen und ehrlich über die extremen emotionalen Belastungen, die schwierige Rollen gerade in jungen Lebensjahren mit sich bringen können. Sie erklärte dabei, wie schwer es oftmals sei, sich emotional sauber von diesen Rollen abzugrenzen. In den vergangenen Jahren sah man das Talent zudem in Produktionen wie „Run Me Wild“ und der Coming-of-Age-Serie „Euphorie“. Diese Serie basiert auf einem israelischen Original, das in den USA unter dem Namen „Euphoria“ mit Zendaya (29) weltberühmt wurde. Die deutsche Filmbranche verliert eine Schauspielerin, die als riesiges Versprechen für die Zukunft galt.