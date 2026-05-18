Schlagerstar Giovanni Zarrella: Schwere Vorwürfe durch Ex-Bandkollegen

Hinter der glanzvollen Fassade des Showgeschäfts fliegen die Fetzen: Ein ehemaliger Bandkollege rechnet nun überraschend scharf mit dem Aufstieg und dem Talent von Schlagerstar Giovanni Zarrella ab.

Der steile Aufstieg von Giovanni Zarrella im deutschsprachigen Unterhaltungssegment nahm einst in den Reihen der Popformation Bro’Sis seinen Anfang. Jahre nach dem gemeinsamen Durchbruch findet sein ehemaliger Bandkollege Faiz Mangat nun jedoch wenig schmeichelhafte Worte für den etablierten Entertainer.

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Einst teilten sie das Scheinwerferlicht und den rasanten Erfolg, bevor sich ihre beruflichen Pfade in gänzlich entgegengesetzte Richtungen entwickelten: Als Gewinner der Castingshow „Popstars“ feierten Giovanni Zarrella und Faiz Mangat zu Beginn des Jahrtausends erste musikalische Triumphe auf den großen Bühnen. Im Jahr 2006 folgte schließlich die Auflösung der chartstürmenden Band – ein Schritt, der nicht zuletzt internen Friktionen geschuldet war. Eben jene alten Gräben scheinen nun, zwei Jahrzehnte später, erneut aufzubrechen.

"Hat für keine fünf Cent gut gesungen"

In einer aktuellen Episode des Podcasts „Rebell-Comedy“ ließ Faiz Mangat kein gutes Haar an den damaligen Gesangskünsten seines einstigen Mitstreiters. „Giovanni hat jetzt Gott sei Dank die Karriere, die er für sich in seinem Kopf immer haben wollte“, bilanzierte der 45-Jährige zunächst, um sogleich nachzuschärfen: „Aber sind wir ehrlich: Damals hat er halt für keine fünf Cent gut gesungen, aber hat sich halt selbst für gut empfunden.“

Während sich Mangat mit dieser harschen Kritik zu Wort meldet, spricht der anhaltende Erfolg Zarrellas eine andere Sprache. Nach dem Ende von Bro’Sis gelang es dem heute 48-Jährigen, sich im Bereich des modernen Schlagers und als Moderator neu zu erfinden. Mittlerweile zählt er zu den profiliertesten Entertainern im deutschen Fernsehen; seine exklusive „Giovanni Zarrella Show“ gilt als einer der wichtigsten Fixpunkte der Branche. Faiz Mangat hingegen blieb der große Durchbruch als Solokünstler verwehrt. Er ist heute, abseits punktueller Musikprojekte, vorwiegend als Comedian im Kulturbetrieb tätig.