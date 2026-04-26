„Giovanni Zarrella Show“: Fans zerlegen TV-Highlight im Netz

Die "Giovanni Zarrella Show" sorgt erneut für Diskussionen. Während das Publikum vor Ort feiert, hagelt es online Kritik an mehreren Auftritten.

Am Samstagabend lief im ZDF wieder die "Giovanni Zarrella Show". Während in der Halle in Göttingen ausgelassen gefeiert wurde, reagierten viele Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause kritisch auf Social Media. Vor allem Maite Kelly stand im Fokus der Kritik. Ihr Auftritt sorgte für Unmut, da sie ein Lied mit anzüglichem Text sang und dabei stark ins Mikrofon hauchte und stöhnte. Auf Social Media wurde das teils deutlich kommentiert: "Was muten die einem hier jetzt zu? Wenn Onlyfans auf Schlager trifft." Zusätzlich bemängelten einige, dass sie offenbar nicht live gesungen habe, sondern Playback genutzt habe.

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Auch ein Moment im Publikum kam nicht gut an. Kellys Interaktion wurde von einigen als unangenehm empfunden. Ein Nutzer schrieb dazu: "Die Kelly ... Was war das denn gerade da im Publikum? Peinlich. Und Playback."

Fauxpas bei Beatrice Egli

Beatrice Egli leistete sich in einem Ratespiel einen kleinen Fehler. Sie hielt einen Song zunächst für ihr eigenes Lied "Herz an Herz". Tatsächlich handelte es sich jedoch um "Atemlos" von Helene Fischer, was Vanessa Mai schließlich korrekt erkannte. Der Fauxpas wurde zwar bemerkt, blieb aber ohne größere Folgen.

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Auch Gastgeber Giovanni Zarrella blieb nicht von Kritik verschont. Einzelne Stimmen hinterfragten seine Rolle als Moderator der Show. Ein User schrieb: "Sorry, Zarrella. Du bist Italiener. Was soll der Bullshit?"

Begeisterung bei Live-Auftritten

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Vor Ort sorgten vor allem zwei Auftritte für positive Stimmung. Mel C trat gemeinsam mit Giovanni Zarrella auf und sang "When you're gone". Zudem präsentierten die Prinzen ein Medley ihrer Songs. Die Band kündigte zuvor ihre Abschiedstournee an und heizte dem Publikum in Göttingen noch einmal ein.