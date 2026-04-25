Giovanni Zarella (48) packt aus: Damit hat er aufgehört

Giovanni Zarrella zählt zu den erfolgreichsten TV-Moderatoren. Jetzt spricht er offen darüber, wie er seinen Alltag entschleunigen will.
Wenn Giovanni Zarrella seine Show moderiert, verfolgen im Schnitt rund drei Millionen Menschen das Geschehen. Um diese Aufmerksamkeit zu halten, braucht es volle Konzentration und starke Nerven.
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Neue Regel gegen Stress
Im Podcast mit seinem Bruder Stefano „Tutto bene!“ verrät der 48-Jährige, dass er über eine klare Veränderung nachgedacht hat: WhatsApp könnte von seinem Handy verschwinden. Er habe wirklich auch überlegt, den Dienst zu löschen. Menschen, die nur SMS nutzen, feiere er.
Giovanni Zarella
Zeit mit der Familie
Ausgleich findet der Entertainer vor allem im privaten Umfeld. Zeit mit seiner Frau Jana Ina und den beiden Kindern ist ihm besonders wichtig. Damit diese nicht zu kurz kommt, werden Termine im gemeinsamen Familienkalender blockiert.
Sport als Ausgleich
Auch körperliche Aktivität spielt eine zentrale Rolle. Regelmäßiges Kraft-Training hilft ihm, den Kopf frei zu bekommen. In seiner Instagram-Story teilte er ein Foto vom Training und betonte, wie wichtig Sport für ihn ist und immer war.
Fußball prägte Jugend
Fast wäre Zarrella sogar Profi-Fußballer geworden. In seiner Jugend spielte er erfolgreich beim SSV Reutlingen und beim VfB Stuttgart. In der Talk-Sendung „Kölner Treff“ erzählte er, dass ihn ein Scout des AS Rom bei einem Turnier entdeckt habe. Die Familie zog daraufhin nach Italien, damit er dort spielen konnte. Nach einem Jahr kehrte sie jedoch wegen Heimweh zurück nach Deutschland – das Ende seiner Fußball-Karriere mit 15 Jahren.
Sein Talent lebt jedoch weiter: Sein Sohn Gabriel spielt seit 2024 in der Jugend des VfB Stuttgart und ist dort als Innenverteidiger aktiv.