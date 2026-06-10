Haare ab! Sylvie Meis ist kaum zu erkennen

Auf Instagram zeigt sich die Moderatorin komplett verändert. Ihre Fans feiern sie für so viel Mut, doch was steckt dahinter?

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Wer dieser Tage durch den Instagram-Feed scrollt, muss wohl zweimal hinschauen: Kaum wiederzuerkennen präsentiert sich Sylvie Meis auf ihren neuesten Bildern. Die 48-Jährige, die erst kürzlich ganz offen über die positiven Veränderungen nach ihrer Krebserkrankung gesprochen hat, überrascht ihre Fans mit einem fransigen Bob.

Kühler Look

Die Stirn wird nun von einem Pony verdeckt, die Haare reichen der Moderatorin gerade noch bis knapp über das Kinn. Auch farblich hat sich einiges getan: Der Blondton von Sylvie Meis, die erst unlängst im auffälligen Cut-Out-Kleid für Furore sorgte, wirkt mittlerweile um Nuancen kühler als gewohnt.

Der direkte Vergleich mit älteren Schnappschüssen zeigt erst das ganze Ausmaß des Umstylings – auf dem Boden des Friseursalons dürften etliche Zentimeter gelandet sein. Denn noch vor Kurzem reichte die blonde Pracht von Sylvie Meis bis weit über die Brust. Es könnte sich dabei allerdings auch einfach um eine Perücke handeln.

Fans feiern die neue Meis

Entstanden sind die Aufnahmen im Zuge eines Magazin-Shootings, ins Netz gestellt wurden sie vom Stylisten des Vertrauens. „Wer ist sie?”, fragt Florian Ferino augenzwinkernd im Text zum Posting, das auch Meis prompt auf ihrem eigenen Profil geteilt hat.

Die Netz-Gemeinde zeigt sich ob des neuen Looks jedenfalls hellauf begeistert. „Die Haare sind der Knaller! Ich liebe alles daran”, schwärmt eine Followerin. Prominente Schützenhilfe gibt es von Sophia Thomalla, die das Bild mit zwei Flammen-Emojis versieht – was Sylvie Meis charmant pariert und mit gleich drei roten Herzen kontert. „Was für ein Look”, zeigt sich ein Fan erstaunt über die Typveränderung. Eine andere Followerin streut der Moderatorin ebenfalls Rosen: „Wow, sieht super aus. Viel besser als vorheriger Style.” In den Tenor stimmt auch ein weiterer User ein: „Glückwunsch, du sieht toll aus!” Wer keine großen Worte verlieren will, lässt ohnehin einfach Herz- und Flammen-Emojis in den Kommentaren sprechen.

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Abseits des Friseurstuhls genießt der TV-Star derzeit das Single-Leben. Im aktuellen BUNTE-Interview stellt Sylvie Meis klar: „Ich brauche niemanden, um glücklich zu sein.” Ein Hintertürchen lässt sich die Wahl-Deutsche aber dennoch offen: Sie würde sich durchaus freuen, wenn zur Abwechslung einmal ein Mann sie erobern würde – und diese Aufgabe nicht immer an ihr hängenbliebe.