Liebes-Talk in Schlagershow: "Ich komme mehrmals heute Abend"

Bei der „Giovanni Zarrella Show“ drehte sich alles um die Liebe. Doch ein zweideutiger Wortwechsel zwischen Maite Kelly und dem Gastgeber sorgte für unerwartet schlüpfrige Momente auf der Bühne.

In der ZDF-Show, die unter dem Motto „Ein Abend für die Liebe“ stand, performte Maite Kelly ihren Song „Der Morgen danach“. Der Liedtext, der von einer wilden Nacht handelt, lieferte die Steilvorlage für eine pikante Unterhaltung. In dem Song heißt es unter anderem: „Du hast mich dreimal in den Himmel gebracht“ und „24/7 Arten, sich zu lieben mit dir“.

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Wortwitz auf der Showbühne

Direkt nach ihrem Auftritt wandte sich die 46-jährige Sängerin an Gastgeber Giovanni Zarrella. „Ich komme ja mehrmals heute Abend … auf die Bühne“, sagte Kelly mit einem Augenzwinkern. Zarrella konterte schmunzelnd: „Dreimal kommst du heute … auf die Bühne.“

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„Lieber einmal als keinmal“

Der Moderator wollte es daraufhin genau wissen und fragte die Musikerin, wie viel Autobiografie in ihrem neuen Song stecke. Maite Kelly antwortete daraufhin: „Ich glaube, ich darf im Namen aller Frauen sagen: Wir sind froh, wenn wir einmal in den Himmel kommen.“ Zarrella ergänzte lachend: „Lieber einmal als keinmal.“

Großes Staraufgebot in Offenburg

Neben dem schlüpfrigen Talk bot die Aufzeichnung aus Offenburg eine prominente Gästeliste. Mit dabei waren unter anderem Sarah Connor, Jeanette Biedermann, Thomas Anders und Andreas Gabalier. Auch internationale Stars wie Chris de Burgh und Chris Norman sowie Beatrice Egli und der Graf von Unheilig traten auf.

Romantik im TV-Publikum

Zarrella scherzte bereits zu Beginn über die im Publikum eingesetzte Kiss-Cam: „Wer jetzt noch mit jemandem zusammensitzt, mit dem er nicht zusammen gesehen werden möchte: Ihr habt jetzt noch fünf Sekunden Zeit, das zu korrigieren.“ Während der Show erzählten zudem mehrere Schlagerfans ihre persönlichen Liebesgeschichten.