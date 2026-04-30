Wie der Vollmond am 1. Mai 2026 IHR Sternzeichen für immer verändert

Der Vollmond am 1. Mai lässt keine Ausreden mehr zu. Er rückt alles ins Rampenlicht, was bisher im Verborgenen lag und wird so zum Weckruf für längst fällige Veränderungen. Wir verraten Ihnen, welche Botschaft das Universum für Ihr Sternzeichen bereithält.

Der kommende Vollmond findet am 1. Mai im Zeichen Skorpion statt. Er wird aufgrund der in dieser Zeit blühenden Natur auch „Blumenmond“ genannt und verspricht neue Perspektiven, ungestüme Emotionen und Transformation. Er leitet zudem einen außergewöhnlichen und seltenen Mondrhythmus ein: Ende des Monats (am 31. Mai) folgt nämlich direkt ein zweiter Vollmond, ein sogenannter „Blue Moon“ im Schützen. Dieser wird all das manifestieren und festigen, was während des ersten Vollmonds begonnen wurde: nämlich radikale Selbstreflexion und die endgültige Befreiung von allem, was uns nicht mehr dient.

SO betrifft der magische Blumenmond Ihr Sternzeichen

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Widder (21. März – 19. April)

Für Sie, lieber Widder, beleuchtet dieser Vollmond den intimsten Bereich Ihres Lebens. Es geht um tiefste Verletzlichkeiten, geteilte Ressourcen und emotionale Abhängigkeiten. Der Skorpion zwingt Sie dazu, Ihre starken Schutzmauern einzureißen und sich Ihren wahren Ängsten zu stellen. Lassen Sie toxische Verbindungen und energetische Altlasten hinter sich. Wenn Sie jetzt die Kontrolle abgeben, machen Sie Platz für echte, bedingungslose Intimität.

Stier (20. April – 20. Mai)

Ihre Beziehungen stehen jetzt im Rampenlicht. Der Vollmond steht genau in Ihrem gegenüberliegenden Zeichen. Das bedeutet: Alles, was in Ihrer Partnerschaft unausgesprochen geblieben ist, kocht jetzt hoch. Es ist der Moment der Wahrheit. Halten Ihre Verbindungen, ob romantisch oder geschäftlich, einer echten Überprüfung stand? Kompromisse sind wichtig, aber verbiegen Sie sich nicht länger nur für den lieben Frieden.

Zwillinge (21. Mai – 20. Juni)

Ihr Alltag braucht ein Detox-Programm. Dieser Vollmond wirft ein grelles Licht auf Ihre Gesundheit, Ihre Arbeitsgewohnheiten und Ihre täglichen Routinen. Wo sabotieren Sie sich selbst durch Dauerstress oder schlechte Angewohnheiten? Der Skorpion-Mond fordert Sie auf, ungesunde Muster radikal zu durchbrechen. Es ist an der Zeit, strikte Grenzen zu setzen und Körper sowie Seele endlich die nötige Pflege zu gönnen.

Krebs (21. Juni – 22. Juli)

Leidenschaft, Drama und ganz viel Herzklopfen! Für Sie als Wasserzeichen aktiviert dieser Skorpion-Vollmond den Sektor für Romantik und Kreativität. Ein Flirt könnte jetzt ungeahnt tiefgründig werden, oder ein kreatives Projekt erreicht seinen triumphalen Höhepunkt. Vergessen Sie oberflächliches Geplänkel. Sie sehnen sich jetzt nach einer Seele, die Ihre eigene berührt. Trauen Sie sich, authentisch zu sein und Ihre wildesten Wünsche laut auszusprechen.

Löwe (23. Juli – 22. August)

Es wird emotional, lieber Löwe. Der Blumenmond rüttelt an Ihren innersten Wurzeln, Ihrem Zuhause und Ihrer Familie. Lang unterdrückte Gefühle aus Ihrer Kindheit oder verborgene Familiengeheimnisse könnten jetzt an die Oberfläche drängen. Versuchen Sie gar nicht erst, den unverwundbaren Löwen zu spielen, sondern erlauben Sie sich, verletzlich zu sein. Nutzen Sie diese Energie, um Ihren Wohnraum auszumisten und ihn in einen echten emotionalen Safe Space zu verwandeln.

Jungfrau (23. August – 22. September)

Achtung, jetzt wird Tacheles geredet. Dieser Vollmond beeinflusst Ihre Kommunikation und Ihr näheres Umfeld. Smalltalk ist dem Skorpion ohnehin zuwider, jetzt müssen echte, ungeschönte Wahrheiten auf den Tisch. Vielleicht steht ein klärendes Gespräch mit Geschwistern, Freunden oder Kollegen an. Ihre Intuition ist aktuell messerscharf. Nutzen Sie diese, um zwischen den Zeilen zu lesen, aber achten Sie darauf, mit Ihren Worten nicht ungewollt zu verletzen.

Waage (23. September – 22. Oktober)

Zeit für einen ehrlichen Kassensturz. Der Vollmond im Skorpion beleuchtet Ihre Finanzen, Ihre materiellen Besitztümer und vor allem: Ihren Selbstwert. Machen Sie Ihren Wert immer noch von äußeren Bestätigungen oder Kontoständen abhängig? Es könnten finanzielle Enthüllungen auf Sie zukommen. Nutzen Sie diese intensive Energie, um sich von materiellen Ängsten zu befreien und Ihr wahres inneres Potenzial anzuerkennen.

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Skorpion (23. Oktober – 21. November)

Dies ist IHR Moment, Ihre persönliche Neugeburt. Der Mond steht in Ihrem eigenen Zeichen und lässt Sie in Ihrer vollen, magnetischen Kraft erstrahlen. Sie spüren jetzt den drängenden Wunsch, eine alte Version Ihrer selbst endgültig hinter sich zu lassen. Streifen Sie alte Masken ab. Was andere denken, ist jetzt völlig egal. Sie treten in eine Phase der radikalen Authentizität ein. Zeigen Sie der Welt, wer Sie wirklich sind.

Schütze (22. November – 21. Dezember)

Für Sie wird dieser Vollmond zu einem tiefen, fast schon spirituellen Rückzug. Der Skorpion durchleuchtet Ihr Unterbewusstsein und Ihre Träume. Sie könnten in diesen Tagen besonders sensibel, nostalgisch oder auch erschöpft sein. Kämpfen Sie nicht dagegen an. Es ist eine wichtige Zeit der Heilung im Verborgenen. Lassen Sie los, ruhen Sie sich aus und meditieren Sie. All das bereitet Sie perfekt auf "Ihren" eigenen Vollmond Ende Mai vor.

Steinbock (22. Dezember – 19. Jänner)

Wer sind Ihre wahren Verbündeten, Steinbock? Dieser Vollmond stellt Ihr soziales Netzwerk und Ihre Zukunftsvisionen auf den knallharten Prüfstand. Oberflächliche Bekanntschaften oder toxische Gruppendynamiken entlarven sich jetzt von selbst. Sie erkennen glasklar, welche Verbindungen Sie noch nähren und welche Ihnen wertvolle Energie rauben. Misten Sie rigoros aus und umgeben Sie sich fortan nur noch mit Menschen, die Ihre Transformation wirklich unterstützen.

Wassermann (20. Jänner – 18. Februar)

Der Skorpion-Vollmond erreicht den höchsten Punkt Ihres Horoskops und bringt berufliche Angelegenheiten zu einem dramatischen Höhepunkt. Ein Projekt könnte jetzt erfolgreich abgeschlossen werden, oder Sie erkennen tief im Inneren, dass Sie beruflich einen komplett neuen Weg einschlagen müssen. Machtkämpfe im Büro sind möglich, bleiben Sie fokussiert auf Ihr wahres Ziel und treten Sie souverän für Ihre Ambitionen ein.

Fische (19. Februar – 20. März)

Der Vollmond im verwandten Wasserzeichen Skorpion entfacht Ihre Sehnsucht nach Abenteuer, Philosophie und Horizonterweiterung. Ein altes Weltbild oder eine feste Überzeugung könnte plötzlich zusammenbrechen und Platz für eine viel weisere Wahrheit machen. Egal ob es Sie jetzt spontan in die Ferne zieht, Sie eine Weiterbildung beginnen oder einen spirituellen Durchbruch erleben: Lassen Sie sich von Ihrer Intuition leiten.