Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Fashion
Amira Aly zeigt uns die heißesten Sommer-Styles
© ABOUT YOU

Neue Kollektion

Amira Aly zeigt uns die heißesten Sommer-Styles

30.04.26, 10:45
Teilen

Die neue SS26-Kollektion von AMALY vereint sommerliche Eleganz mit lässigem Komfort und bietet für jeden Sommermoment den perfekten Look. 

Sommer, Sonne, Style-Upgrade! Mit ihrer neuen SS26-Kollektion bringt Amira Aly frischen Wind in unsere Garderobe – und liefert genau die Looks, die wir jetzt tragen wollen. Unter ihrem Label AMALY vereint die hübsche Moderatorin trendige Designs mit maximalem Wohlfühlfaktor.

Amira Aly zeigt uns die heißesten Sommer-Styles
© ABOUT YOU

Zwischen City-Life & Me-Time

Amiras Alltag? Ein Mix aus Karriere, Kids und kurzen Me-Time-Momenten. Genau dieses Lebensgefühl spiegelt sich in der Kollektion wider. Die Pieces sind so vielseitig wie ihr Lifestyle: easy zu stylen, bequem zu tragen und trotzdem immer stylisch.

Lesen Sie auch

Luftige Shirt-Shorts-Kombis sorgen für entspannte Vibes beim Stadtbummel, während elegante Zweiteiler sofort Dinner-Date-tauglich sind. Und für alle, die es lässig mögen: Denim-Styles geben jedem Outfit die Extraportion Coolness.

Amira Aly zeigt uns die heißesten Sommer-Styles
© ABOUT YOU

Diese Trends dominieren den Sommer

Die SS26-Kollektion spielt gekonnt mit den angesagtesten Materialien und Farben der Saison. Leinen sorgt für luftige Leichtigkeit, gehäkelte Sets bringen Boho-Feeling, und Denim bleibt sowieso ein Dauerbrenner.

Farblich wird’s richtig sommerlich: Neben cleanem Weiß und zartem Babyblau steht vor allem ein Ton im Mittelpunkt – Butter Yellow. Die Trendfarbe verleiht jedem Look sofort Frische und wirkt gleichzeitig edel und modern.

Amira Aly zeigt uns die heißesten Sommer-Styles
© ABOUT YOU

Ein Look für jeden Moment

Egal ob Coffee-Run, Office oder Beach-Day – die Kollektion macht alles mit. Genau das macht AMALY so besonders: Mode, die nicht nur gut aussieht, sondern auch im echten Leben funktioniert.

Wer jetzt Lust auf ein Summer-Upgrade bekommen hat: Die neue Kollektion ist ab sofort exklusiv bei ABOUT YOU erhältlich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen