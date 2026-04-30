Amira Aly zeigt uns die heißesten Sommer-Styles

Die neue SS26-Kollektion von AMALY vereint sommerliche Eleganz mit lässigem Komfort und bietet für jeden Sommermoment den perfekten Look.

Sommer, Sonne, Style-Upgrade! Mit ihrer neuen SS26-Kollektion bringt Amira Aly frischen Wind in unsere Garderobe – und liefert genau die Looks, die wir jetzt tragen wollen. Unter ihrem Label AMALY vereint die hübsche Moderatorin trendige Designs mit maximalem Wohlfühlfaktor.

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Zwischen City-Life & Me-Time

Amiras Alltag? Ein Mix aus Karriere, Kids und kurzen Me-Time-Momenten. Genau dieses Lebensgefühl spiegelt sich in der Kollektion wider. Die Pieces sind so vielseitig wie ihr Lifestyle: easy zu stylen, bequem zu tragen und trotzdem immer stylisch.

Luftige Shirt-Shorts-Kombis sorgen für entspannte Vibes beim Stadtbummel, während elegante Zweiteiler sofort Dinner-Date-tauglich sind. Und für alle, die es lässig mögen: Denim-Styles geben jedem Outfit die Extraportion Coolness.

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Diese Trends dominieren den Sommer

Die SS26-Kollektion spielt gekonnt mit den angesagtesten Materialien und Farben der Saison. Leinen sorgt für luftige Leichtigkeit, gehäkelte Sets bringen Boho-Feeling, und Denim bleibt sowieso ein Dauerbrenner.

Farblich wird’s richtig sommerlich: Neben cleanem Weiß und zartem Babyblau steht vor allem ein Ton im Mittelpunkt – Butter Yellow. Die Trendfarbe verleiht jedem Look sofort Frische und wirkt gleichzeitig edel und modern.

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Ein Look für jeden Moment

Egal ob Coffee-Run, Office oder Beach-Day – die Kollektion macht alles mit. Genau das macht AMALY so besonders: Mode, die nicht nur gut aussieht, sondern auch im echten Leben funktioniert.

Wer jetzt Lust auf ein Summer-Upgrade bekommen hat: Die neue Kollektion ist ab sofort exklusiv bei ABOUT YOU erhältlich.