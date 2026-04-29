Autsch! Amira Aly beißt sich DABEI Zahn aus

Amira Aly hat ein schmerzhaftes Erlebnis gemacht, wie sie in einer Insta-Story verrät.

Was wie ein schlechter Scherz klingt, wurde für Amira Aly bittere Realität. In ihrer Instagram-Story teilte die 33-Jährige das schmerzhafte Erlebnis mit ihrer Community. Während viele Fans mit einem Unfall beim Sport oder einem Sturz rechneten, war die Ursache weitaus banaler – und gerade deshalb so tückisch.

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Ein Biss mit Folgen

Das Missgeschick passierte beim Kaugummi kauen. „Ich habe mir ein richtig fettes Stück Zahn rausgebissen, das ist mir noch nie passiert“, berichtet sie ihren Followern. Das Ergebnis: Eine unschöne Lücke, die nun schnellstmöglich vom Zahnarzt geflickt werden muss.

Dort war Behandlung

Und den Ort hat sie auch verlinkt in ihrer Story - sie geht in Köln zur Media Park Klinik.