Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Amira Aly
© Amira/Instagram

Schmerzhaft

Autsch! Amira Aly beißt sich DABEI Zahn aus

29.04.26, 10:49
Teilen

Amira Aly hat ein schmerzhaftes Erlebnis gemacht, wie sie in einer Insta-Story verrät.

Was wie ein schlechter Scherz klingt, wurde für  Amira Aly  bittere Realität. In ihrer Instagram-Story teilte die 33-Jährige das schmerzhafte Erlebnis mit ihrer Community. Während viele Fans mit einem Unfall beim Sport oder einem Sturz rechneten, war die Ursache weitaus banaler – und gerade deshalb so tückisch.

Mehr zum Thema

Ein Biss mit Folgen

Das Missgeschick passierte beim Kaugummi kauen. „Ich habe mir ein richtig fettes Stück Zahn rausgebissen, das ist mir noch nie passiert“, berichtet sie ihren Followern. Das Ergebnis: Eine unschöne Lücke, die nun schnellstmöglich vom Zahnarzt geflickt werden muss. 

Lesen Sie auch

Dort war Behandlung

Und den Ort hat sie auch verlinkt in ihrer Story - sie geht in Köln zur Media Park Klinik.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen