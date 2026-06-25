Marco Pogo, Omar Sarsam und Co. kicken für guten Zweck

Promis, Influencer und jede Menge Action: Das Westfield Donau Zentrum wurde Schauplatz für das Kickerl Royale, um im öffentlichen Raum ein Zeichen für Respekt und gegen Gewalt an Frauen zu setzen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Westfield Donau Zentrum wurde dieser Tage zur Bühne für ein ganz besonderes Charity-Event. Beim sogenannten "Kickerl Royale" traten bekannte Persönlichkeiten aus den Bereichen Musik, Entertainment, Sport und Social Media gegeneinander an. Gespielt wurde in einem Promi-Menschen-Riesenwuzzler. Das große Ziel der Aktion war es, Spenden und Aufmerksamkeit für die Wiener Frauenhäuser sowie für White Ribbon Österreich zu sammeln. Insgesamt sechs Teams sorgten im Center für jede Menge Stimmung und eine große Reichweite.

Roman Gregory © Dragan Dok

Viele bekannte Gesichter dabei

Promis im Wuzzler © Dragan Dok

Unter den prominenten Teilnehmern befanden sich unter anderem Omar Sarsam, Marco Pogo, Roman Gregory, Georgij Makazaria, Leo Aberer und Wendja. Auch Edita Malovčić, Peter Pacult und Verena Titze kickten aktiv mit. Unterstützt wurden sie von zahlreichen bekannten Creatoren aus der heimischen Social-Media-Welt wie Fahrlehrer Niko, AmelieVibez, bildung_austria und Tobitainment.

Fairplay in jeder Beziehung

Omar Sarsam war dabei © Dragan Dok

Das sportliche Event bildete den Höhepunkt der aktuellen Kampagne "Fairplay in jeder Beziehung". Diese Initiative wurde von White Ribbon Österreich gemeinsam mit dem Westfield Donau Zentrum im Rahmen der WM ins Leben gerufen und sichtbar gemacht. Ziel des Projekts ist es, dieses wichtige Thema direkt in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Die Botschaft der Veranstalter besagt, dass faires Verhalten nicht nur auf dem sportlichen Spielfeld oberste Priorität hat, sondern immer auch für Beziehungen gelten muss.