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Domingo-Ständchen und Riesen-Torte für Cecilia Bartoli in Salzburg

Cecilia Bartoli mit großem Rosenstrauß und Placido Domingo bei einer Gala in Salzburg.
© FRANZ NEUMAYR
Mit "Il Viaggio a Reims" mischt Cecila Bartoli gerade Salzburg auf. Ovationen und eine Geburtstags-Gala mit Placido Domingo, Rolando Villazon oder Lang Lang inklusive.
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Den 60er feierte sie im Juni ja schon auf der Bühne der Pfingstfestspiele. Aber doppelt hält bekanntlich besser, deshalb wurde Cecilia Bartoli am Samstag in Salzburg noch einmal gefeiert. Und wie! Gleich vier Träger waren notwendig, um die riesige Geburtstagstorte in den Festsaal der Residenz Salzburg zu bringen. Eine Torte, wie sie die Besucher aus der Oper "Il Viaggio a Reims" als Deko kennen, wurde Wirklichkeit und machte dem Geburtstagskind Freude und Mühe zugleich beim Anschneiden.

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Cecilia Bartoli schneidet eine große, festliche Torte bei einer Gala-Veranstaltung an.
Cecilia Bartoli kämpfte mit der riesigen Torte. © FRANZ NEUMAYR

Dazu sangen Placido Domingo, Rolando Villazon, Pretty Yende und Lang Lang für das Geburtstagskind, ehe Sänger und Publikum gemeinsam zum "Happy Birthday" für die Italienerin anstimmten. Und quasi als Zugabe zur Zugabe gab's eine Ehrung der Festspiele samt Laudatio von Regisseur Barrie Kosky.

Vier elegant gekleidete Personen posieren bei einer Gala vor festlichem Hintergrund.
Haubenkoch Vitus Winkler mit Ehefrau Eva Maria, Festspielpräsidentin Helga Rabl Stadler und Festspieldirektor Lukas Crepaz. © FRANZ NEUMAYR
Zwei Frauen umarmen sich bei einer Gala, eine hält eine gehäkelte Puppe in der Hand.
Gipfeltreffen: Cecilia Bartoli und Asmik Grigorian © FRANZ NEUMAYR
Zwei elegant gekleidete Frauen lächeln bei einer Gala mit vielen Gästen im Hintergrund.
Benita Ferrero Waldner und Eva Spängler waren bei der Bonne Fete Gala zu Ehren von Cecilia Bartoli in der Residenz Salzburg mit dabei. © FRANZ NEUMAYR
Ein Sänger singt neben einem Pianisten auf einer Bühne mit rotem Vorhang bei einer Gala.
Unterstützt von Pianist Antonio Pappano sang Placido Domingo für Cecilia Bartoli ein Ständchen. © FRANZ NEUMAYR

„Ich habe gehört, Cecilia nannte mich einmal ein lebendiges Monument. Ich weiß zwar nicht, ob ich das bin, aber ich krieg Gänsehaut, wenn ich das höre“ streute ihr Domingo die Blumen und legte bei der anschließenden Gala in der Residenz noch einmal mit einem Ständchen nach, ehe es dem Anlass entsprechend Kulinarik in Reinkultur gab.

Drei elegant gekleidete Personen posieren auf rotem Teppich bei einer Gala in Salzburg.
Festspielpräsidentin Kristina Hammer mit Engelbert Lainer und Autorin Hera Lind. © FRANZ NEUMAYR

Haubenkoch Vitus Winkler zeigte beim Menü heimatverbunden (Sauerteigbrot mit Vogelbeerbutter, Lachsforelle mit Brunnenkresse, Rinderfilet mit Pilztarte und Wildkräutern sowie zur Nachspeise Schwarzbeere, Fichte und Sauerklee). Dazu passend zur "Reise nach Reims", Edelchampagner von Bollinger aus der Großflasche. Das Geburtstagskind: "Grazie, Grazie, Grazie, Salzburg ist mittlerweile eine große Familie für mich".

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