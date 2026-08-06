50 Jahre Roncalli: Bernhard Paul lässt den Zug rollen

Am Kölner Hauptbahnhof taufte der Zirkus-Direktor pünktlich zum runden Geburtstag eine gewaltige Elektrolok auf den Namen seiner ikonischen Clownfigur "Zippo".

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Vor exakt fünf Jahrzehnten erfand der Österreicher Bernhard Paul gegen sämtliche Bedenkenträger den "schönsten Zirkus der Welt". Aus der damaligen Vision entwickelte sich ein weltberühmtes Kulturgut. Als besonderes Prachtgeschenk zum 50-jährigen Bestandsjubiläum spendierte der Logistikdienstleister RailBavaria dem Zirkusdirektor nun das passende Zugpferd: Die kunstvoll verzierte Elektrolokomotive 185 537 wurde pünktlich um 12.03 Uhr von Paul und NRW-Ministerin Mona Neubaur feierlich enthüllt. Künftig zieht die "Zippo"-Lok – betrieben mit grünem Ökostrom – die gesamte Roncalli-Stadt klimafreundlich von Gastspiel zu Gastspiel.

1.800 Tonnen Nostalgie: Die letzte echte Zirkusstadt auf Schiene

Mithilfe der neuen Lok bewahrt Roncalli auch nach 50 Jahren eine Tradition, die inzwischen weltweit einzigartig ist. Während andere Zirkusunternehmen ihre Zelte längst per Lkw-Kolonne über die Autobahn verfrachten, bleibt Paul stur und zieht weiterhin auf der Schiene durch die Lande. Der bis zu 1.100 Meter lange Sonderzug besteht aus rund 80 liebevoll restaurierten historischen Waggons und transportiert rund 1.800 Tonnen Ladung. Er beherbergt das gesamte Inventar von den Requisiten über die Clownsgarderobe und das berühmte blau-weiße Chapiteau bis hin zum "Café des Artistes" sowie die Unterkünfte für die rund 100 Künstlerinnen, Künstler und Mitarbeitenden.

Roncalli-Gründer und Direktor Bernhard Paul taufte den "Zippo"-Zug © Patric Fouad

Märklin-Schmankerl und Jubiläums-Stopps in Wien, Linz & Innsbruck

Neben der echten Strom-Gewalt gab es für den Jubilar noch eine ganz besondere Überraschung fürs Herz: Die Modellbahn-Kultmarke Märklin überreichte Bernhard Paul das allererste Handmuster der "Zippo"-Lok im Miniformat. "Das fühlt sich an wie die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes", schwärmte der sichtlich gerührte Österreicher. Nach einer feierlichen Ehrenrunde um den Kölner Dom startet der Tross nun seine große Jubiläumstournee. Und die bringt das 50-jährige Erfolgsmodell direkt nach Hause: Auf dem Fahrplan stehen nach einem Stopp in Ludwigsburg drei große Jubiläums-Heimspiele in Wien, Innsbruck und Linz.