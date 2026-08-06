Action-Urlaub: Netrebko erobert den Rio Grande

Nach der gesundheitlich bedingten Zwangspause im Juli meldet sich Anna Netrebko immer wieder aus dem Urlaub: Die russisch-österreichische Opern-Diva genießt derzeit eine actionreiche Tour.

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Noch im Juli blickten Opernfans weltweit voller Sorge auf die Star-Sopranistin. Extreme Sommerhitze mit Temperaturen von bis zu 40 Grad im spanischen Madrid sowie eine starke körperliche und stimmliche Überlastung zwangen Anna Netrebko dazu, ihre geplanten Auftritte in Verdis "Il trovatore" am renommierten Teatro Real kurzfristig abzusagen. Nach einer eingehenden ärztlichen Untersuchung verordneten die Mediziner der Sängerin eine mehrwöchige, strikte Zwangspause für Körper und Stimme.

Wildes Abenteuer auf dem Rio Grande

Von ruhiger Bettruhe ist auf den Kanälen der Künstlerin mittlerweile allerdings wenig zu sehen. Täglich versorgt die Opern-Diva ihre Netz-Gemeinde mit neuen Impressionen aus ihrem Urlaub – und überrascht dabei mit ausgeprägter Abenteuerlust. Auf ihren neuesten Bildern zeigt sich die Sängerin am Rio Grande beim Rafting und beweist, dass sie auch abseits der großen Opernbühnen eine hervorragende Figur macht.

Anna Netrebko © Instagram

Statt glamouröser Robe setzte Netrebko für den Flusseinsatz auf eine funktionale Kluft: Mit knallroter Schwimmweste, gelbem Helm, weißer Lochspitzen-Bluse und stilvoller Sonnenbrille sitzt sie strahlend im roten Schlauchboot und greift selbst beherzt zum Paddel.

Vom stellenweise niedrigen Wasserstand ließ sich die Künstlerin die Laune keineswegs verderben. "Auch wenn nicht mehr viel Wasser im Fluss übrig ist, habe ich diese Erfahrung wirklich geliebt", kommentierte sie ihr Abenteuer im kühlen Nass. Die Fans zeigen sich erleichtert über die lebensfrohen Signale – die verordnete Erholung scheint voll aufzugehen.