Unfall-Drama um Uwe Kröger: Show-Absage!

Schock für die Musical-Welt: Bitterer Rückschlag für Uwe Kröger kurz vor seinem nächsten großen Engagement hatte einen schweren Verkehrsunfall. Die Fan-Sorge ist groß.

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Eigentlich sollte Uwe Kröger in Kürze im Stück "Das zauberhafte Land von Oz" auf der Allgäuer Freiluftbühne begeistern, doch daraus wird vorerst nichts. Vor rund einer Woche kam es zu dem verhängnisvollen Zwischenfall im Straßenverkehr, bei dem der Entertainer nach eigenen Worten den Kürzeren zog.

Der 61-Jährige trug am gesamten Körper schwere Schürfwunden davon, weshalb ihm die Ärzte eine strikte zehntägige Ruhepause verordneten. Mit den Worten, dass er sowohl schlechte als auch gute Neuigkeiten im Gepäck habe, wandte er sich direkt aus dem Krankenstand an seine besorgte Gefolgschaft

Erste Vorstellungen finden ohne den Star statt

Die verordnete Schonfrist bleibt für das Publikum nicht ohne Auswirkungen. Nach Abstimmung mit dem Produktionsteam entschied man sich schweren Herzens dazu, die ersten drei Vorstellungen ohne den Hauptdarsteller über die Bühne gehen zu lassen. Kröger zeigte sich tief betroffen über die Absagen, da viele Zuseher eigens für sein Comeback Karten erworben hatten. Dennoch steht die vollständige Genesung des Künstlers nun an erster Stelle, damit er baldmöglichst wieder schmerzfrei im Rampenlicht stehen kann.

Uwe Kröger zeigt sich mit wilden Schürfwunden am Körper © Instagram

Seine Fans fühlen mit ihm und wünschen ihm "schnelle Genesung", "gute Besserung" und nur das Beste für seine Heilung. Die Schürfwunden auf dem letzten Bild der Slideshow auf Instagram sind nichts für schwache Nerven. Die Haut Auf Krögers Unterschenkel ist komplett abgerieben und auch der Knöchel sieht wild aus.