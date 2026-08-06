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Fasten-Urlaub

Hollywood-Star Rebel Wilson zurück in Altaussee

Eine Frau steht auf einem Steg vor einem klaren See, im Hintergrund Berge und Wolken.
© Instagram
Hollywood-Glamour in der Steiermark: Schauspielerin Rebel Wilson ist wieder in Österreich gelandet, um Körper und Geist eine Auszeit zu gönnen. Wie bereits in den vergangenen Jahren setzt sie auf das renommierte Mayrlife Medical Health Resort.
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Für Rebel Wilson ist der Trip ins steirische Salzkammergut längst zu einer festen Tradition geworden. Wenn der Hollywood-Stress zu viel wird oder ein umfassender körperlicher Reset ansteht, packt die Schauspielerin ihre Koffer Richtung Österreich. In einem humorvollen Instagram-Video meldete sich der Star direkt aus dem Resort und gestand seinen Millionen Fans mit einem Augenzwinkern eine ganz besondere Leidenschaft: Sie liebe es einfach abgöttisch, den lieben langen Tag absolut ungezwungen im flauschigen Bademantel durch die Anlage zu spazieren. Abseits von roten Teppichen und Scheinwerferlicht genießt Wilson die kompromisslose Entschleunigung im idyllischen Ausseerland in vollen Zügen.

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Dass es sich bei dem Aufenthalt keineswegs nur um ein faules Wellness-Wochenende handelt, unterstrich auch das Health Resort selbst in einem offiziellen Statement. Das Mayrlife Medical Health Resort veröffentlichte auf seinen Kanälen ein Update zum prominenten Stammgast und erklärte: "Im MAYRLIFE Medical Health Resort in Altaussee erlebte Rebel Wilson den Freiraum, um runterzufahren, sich neu zu verbinden und ihre Gesundheit im Rahmen eines personalisierten medizinischen Programms in den Mittelpunkt zu rücken."

Umgeben von der ruhigen Naturkulisse der Alpen absolvierte der Hollywood-Star ein intensiv betreutes Therapieangebot. Das Spektrum reichte von modernen Einheiten wie SOOMA- und HYPOXI-Training über die eisige Kältekammer (Kryotherapie) bis hin zu bewährten, traditionellen Anwendungen wie wohltuenden Leberwickeln. Da jedes Programm individuell auf die Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten wird, konnte Wilson exakt jene Behandlungen kombinieren, die ihre persönlichen Zielsetzungen am besten unterstützen.

Frau mit langen blonden Haaren im weißen Bademantel steht vor einem Fenster.
Rebel Wilson gesteht, dass sie am liebsten nur im Bademantel herumlaufen würde. © Instagram

Jahrelange Treue zu Österreichs edelster Gesundheitsoase

Die tiefe Verbindung der Australierin zu den Mayr Resorts in Österreich kommt nicht von ungefähr. Bereits seit Jahren reist Wilson regelmäßig für mehrwöchige Kuren an und machte das bewährte Fasten- und Regenerationskonzept einst zum Eckpfeiler ihres spektakulären "Year of Health", in dessen Rahmen sie ihre Ernährung und ihren Lebensstil nachhaltig umkrempelte. Ob alleine, um die Energiespeicher aufzutanken, oder im Kreise von Familie und Freunden: Die Resorts an Seen und Bergen bleiben für die Schauspielerin der ultimative Rückzugsort auf der Weltkarte, um der eigenen Gesundheit oberste Priorität einzuräumen.

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