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"Bald zu dritt": Ö3-Star Gabi Hiller ist schwanger

Frau mit pinkem Pullover steht lächelnd in einem modernen Radiostudio vor einem Mikrofon.
© Hitradio Ö3/Roman Pfeiffer
Süße Neuigkeiten bei Gabi Hiller: Die Ö3-Moderatorin wird zum ersten Mal Mama.
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Die 2027 anstehende Geburt machte die 36-Jährige am Sonntag auf Instagram öffentlich und sorgte damit für zahlreiche Glückwünsche.

Auf den Fotos strahlt Hiller über das ganze Gesicht und hält ein Paar winzige Babyschuhe in den Händen. Dazu schreibt sie augenzwinkernd: "Plot Twist: 2027 hat schon einen fixen Termin im Kalender."

In ihrer Bildergalerie verrät die Moderatorin auch, wie sehr sie sich auf die neue Lebensphase freut. Ein "kleines Wunder" sei unterwegs und sorge bei ihr für "Vorfreude deluxe". Hiller bezeichnet sich bereits als "mom to be".

"Bald zu dritt"

Auch beruflich hat sie ihre Schwangerschaft offenbar längst in ihren Alltag integriert. Sie scherzt, dass sie bereits "zu zweit im Radio", "zu zwei Events moderiert" und "zu zweit auf der Podcastbühne" gewesen sei.

Besonders emotional wird es auf dem letzten Foto: Darauf ist Hiller gemeinsam mit ihrem Partner Michael zu sehen. Beide freuen sich auf den Familienzuwachs und darauf, schon bald nicht mehr zu zweit durchs Leben zu gehen.

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