36-Jährige entdeckt Einschussloch in ihrem Auto

Die Polizei ermittelt auch in Jägerkreisen.

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Beim Kontrollgang rund ums Auto wegen des Verlusts von Kühlflüssigkeit hat eine 36-Jährige aus dem Bezirk Ried im Innkreis Freitagabend ein Einschussloch gefunden. Zuvor hatte die Frau eine Ausbildungsfahrt mit einer 16-Jährigen unternommen, als das Gebrechen auffiel. Die Beamten suchten die gesamte Fahrtstrecke ab, fanden aber keine Spuren oder Hinweise auf eine Schussabgabe. Erste Erhebungen lenkten den Verdacht auf Jägerkreise, berichtete die Polizei am Sonntag.

Wie Ermittlungen ergaben, war tagsüber im Bereich des Wohnortes der Autobesitzerin Jagd auf einen Rehbock gemacht worden. Bei der Suche nach dem Tier waren auch mehrere Schüsse abgefeuert worden, diese sollen auch in Richtung der geparkten Autos erfolgt sein. Die Ermittlungen der Polizei liefen noch.