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War es ein Jäger?

36-Jährige entdeckt Einschussloch in ihrem Auto

Zwei österreichische Polizeiautos im Einsatz, nebeneinander geparkt.
© ORF
Die Polizei ermittelt auch in Jägerkreisen.
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Beim Kontrollgang rund ums Auto wegen des Verlusts von Kühlflüssigkeit hat eine 36-Jährige aus dem Bezirk Ried im Innkreis Freitagabend ein Einschussloch gefunden. Zuvor hatte die Frau eine Ausbildungsfahrt mit einer 16-Jährigen unternommen, als das Gebrechen auffiel. Die Beamten suchten die gesamte Fahrtstrecke ab, fanden aber keine Spuren oder Hinweise auf eine Schussabgabe. Erste Erhebungen lenkten den Verdacht auf Jägerkreise, berichtete die Polizei am Sonntag.

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