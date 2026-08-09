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Junge Goldschakale im Cumberland Wildpark

Goldschakale.
© Cumberland
Familienlandesrat LH-Stv. Manfred Haimbuchner empfiehlt mit Kindern in den Ferien viel in den Wald zu gehen.
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Die Sommerferien sind die beste Gelegenheit, um zu entdecken, was Oberösterreich vor der eigenen Haustür zu bieten hat. "Statt stundenlang im Auto zu sitzen, lohnt sich der Blick auf unsere einzigartige Heimat. Der Nationalpark Kalkalpen begeistert mit unberührter Natur, klaren Bächen und Wanderwegen für die ganze Familie", sagt LH-Stv. Manfred Haimbuchner (FPÖ), der selbst zweifacher Vater ist und seine Kinder gerne Ponyreiten lässt.

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Ein Ausflug, der Naturverständnis schafft

"Im Cumberland Wildpark in Grünau können Kinder heimische Wildtiere aus nächster Nähe erleben. Ein Ausflug, der Naturverständnis und schöne gemeinsame Erinnerungen schafft. Wer seinen Urlaub daheim verbringt, stärkt die regionale Wertschöpfung, und erlebt zusätzlich auch, wie vielfältig und lebenswert Oberösterreich ist", sagt der passionierte Jäger. Seit Mitte Juli kann man vier junge Goldschakale im Wildpark beobachten.

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