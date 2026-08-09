20-Jähriger nach Feuerwehrfest angefahren – tot

Ein tödlicher Unfall erschüttert Kärnten: Ein 20-Jähriger wurde auf dem Heimweg von einem Feuerwehrfest von einem Auto erfasst. Der Lenker beging Fahrerflucht und ließ das Opfer zurück.

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Kärnten. Sonntag kurz vor 4.23 Uhr ereignete sich die Tragödie. Ein 20-jähriger Mann aus der Gemeinde Bleiburg war nach dem Besuch eines Feuerwehrfests zu Fuß auf der Bleiburger Straße (B81) unterwegs. Er ging von St. Stefan bei Globasnitz in Richtung Michael ob Bleiburg. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen und der Spurenlage befand sich der junge Mann entlang des linken Fahrbahnrandes. Auf Höhe der Ortschaft Traundorf in der Gemeinde Globasnitz im Bezirk Völkermarkt kam es zum Zusammenstoß.

Von Fahrzeug frontal erfasst

Ein entgegenkommendes Fahrzeug erfasste den 20-Jährigen frontal, woraufhin dieser zu Boden geschleudert wurde. Ein Anrainer nahm ein dumpfes, ungewöhnliches Geräusch wahr, wie die Polizei berichtet. Er hielt Nachschau, bemerkte den Unfall und begab sich sofort zur Stelle, um Erste-Hilfe-Maßnahmen einzuleiten. Zeitgleich traf eine nachfolgende Pkw-Lenkerin ein und verständigte den Polizeinotruf.

Unfalllenker begeht Fahrerflucht

Laut Polizei hat der Unfalllenker noch vor dem Eintreffen der beiden Zeugen die Unfallstelle mit seinem derzeit unbekannten Fahrzeug in unbekannte Richtung verlassen. Eine First-Responderin und ein Notarzt führten umgehend Reanimationsmaßnahmen durch. Für den jungen Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät, und er verstarb noch an Ort und Stelle.

Das Partyzelt der Florianis. Von hier ging der 20-Jährige nach Hause. © FF Globasnitz

Immer tolle Stimmung beim Feuerwehrfest, das heuer von einem tragischen Unfall überschattet wird. © FF Globasnitz

Suche nach stark beschädigtem Fahrzeug

Die Polizei steht nun vor Ermittlungen, denn es ist derzeit völlig unklar, um welche Art von Fahrzeug es sich bei dem Fluchtauto handelt. Aufgrund der gesicherten Spurenlage wird jedoch von einer starken Beschädigung im Frontbereich des Wagens ausgegangen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Bleiburg bitte um zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter 059133/2142 bzw. an jede andere Polizeidienststelle oder an die Landesleitzentrale unter 133.