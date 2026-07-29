Villacher Kirchtag: Songwünsche per App zum DJ-Pult schicken

Man hört nicht nur den perfekten Sound, sondern sieht auch die originalen Musikvideos synchron auf den LED-Wänden.

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Der Villacher Kirchtag lockt jedes Jahr fast eine halbe Million Menschen an. Ein Party-Zelt sticht beim 81. Villacher Kirchtag besonders hervor: Hier kann man die beste Party ever feiern und selbst Teil der Show sein.

Im legendären "29er"-Partyzelt am Udo-Jürgens-Platz gibt es heuer einige Neuerungen für unvergessliche Partynächte: