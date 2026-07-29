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Villacher Kirchtag: Songwünsche per App zum DJ-Pult schicken
Der Villacher Kirchtag lockt jedes Jahr fast eine halbe Million Menschen an. Ein Party-Zelt sticht beim 81. Villacher Kirchtag besonders hervor: Hier kann man die beste Party ever feiern und selbst Teil der Show sein.
Im legendären "29er"-Partyzelt am Udo-Jürgens-Platz gibt es heuer einige Neuerungen für unvergessliche Partynächte:
- Wer will kann Party-Selfies und Schnappschüsse ganz einfach per QR-Code direkt auf die riesigen LED-Walls mitten im Zelt schicken.
- Man kann den Soundtrack selbst mitbestimmen indem man Musikwünsche ganz unkompliziert über die exklusive Selfiewall Web-App an das DJ-Pult schickt.
- Unter dem Motto "Dance with your Stars" legen die Video-DJs Ronny & Domero auf: Man hört nicht nur den perfekten Sound, sondern sieht auch die originalen Musikvideos synchron auf den LED-Wänden.
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