Um eine Woche
Carinthischer Sommer wird 2027 verlängert
Kärnten. Der Carinthische Sommer blickt auf das erfolgreichste Festivaljahr seiner Geschichte zurück. Mit einer Auslastung von 96 Prozent und insgesamt 19.200 Besucherinnen und Besuchern wurde ein neuer Rekord erzielt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Zuwachs von 25 Prozent. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Festival eine Auslastung von 91 Prozent erreicht.
Besucherzahlen stiegen um 209 Prozent
Seit drei Jahren steht Nadja Kayali an der Spitze des Festivals. Das diesjährige Motto "fern und nah" verband unterschiedliche Kulturen, Musikrichtungen und Generationen. Nach Angaben der Veranstalter stiegen die Besucherzahlen seit ihrem Amtsantritt um insgesamt 209 Prozent.
Trotz der positiven Entwicklung stellen die steigenden Kosten das Festival vor Herausforderungen. Zusätzliche Einnahmen werden derzeit vor allem benötigt, um die Inflation auszugleichen. Die Förderung des Landes Kärnten in Höhe von 550.000 Euro ist bereits beschlossen, die Zusage des Bundes steht noch aus.
Veranstaltung um eine Woche verlängert
Für 2027 steht das Motto "rundherum und weiter" bereits fest. Zudem wird der Carinthische Sommer erstmals um eine Woche verlängert und findet von 3. Juli bis 8. August statt.
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