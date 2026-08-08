Oberösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Todes-Crash in OÖ

Radfahrerin entdeckt Vermissten (33) tot in Unfall-Auto

Stark zerstörtes Auto nach Unfall im dichten Grün eines Waldrandes in Oberösterreich.
© FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER
Der tödliche Autounfall in Aschach an der Donau (OÖ) blieb etwa eineinhalb Tage lang unentdeckt.
OE24 auf Google bevorzugen

Bereits in der Nacht auf Freitag dürfte ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Eferding bei Aschach an der Donau mit seinem Wagen tödlich verunglückt sein. Das Unfallwrack mit dem toten Mann wurde erst am Samstagvormittag von einer Radfahrerin entdeckt. Das Auto war bei dem Unfall über einen Erdhügel katapultiert worden und lag so etwas verborgen von der Fahrbahn. Der Onkel des Mannes hatte zuvor schon eine Vermisstenmeldung gemacht, teilte die Polizei der APA mit.

Auch interessant

OÖ: Zahl der Firmen- und Privatinsolvenzen gestiegen

Illegale Müllentsorgung in Linz: Heuer schon 583 Fälle

Linz plant Grillverbot an öffentlichen Grillplätzen

Warum der Mann offenbar die Herrschaft über das Fahrzeug verlor und dadurch von der Fahrbahn abgekommen war, blieb vorerst unklar. Fremdverschulden sei aber nach derzeitigen Ermittlungen auszuschließen. Der Todeszeitpunkt ließe sich laut Polizei nach ersten Erkenntnissen ziemlich gut auf die Nacht auf Freitag datieren.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

In der Krise: SPÖ & ÖVP im Kickl-Dilemma

Hyundai stellt den neuen i20 vor

Radfahrerin entdeckt Vermissten (33) tot in Unfall-Auto

Bachelor-Svenja: Harte Vorwürfe

Linz plant Grillverbot an öffentlichen Grillplätzen

OÖ: Zahl der Firmen- und Privatinsolvenzen gestiegen

Frau (29) ist Brautjungfer: Die Hochzeit rettete ihr Leben

Biden erneuert Einreisestopp für Europäer

Welser Tabak-Pavillon wird zur "Villa Botanika"

Illegale Müllentsorgung in Linz: Heuer schon 583 Fälle