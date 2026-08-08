Radfahrerin entdeckt Vermissten (33) tot in Unfall-Auto

Der tödliche Autounfall in Aschach an der Donau (OÖ) blieb etwa eineinhalb Tage lang unentdeckt.

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Bereits in der Nacht auf Freitag dürfte ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Eferding bei Aschach an der Donau mit seinem Wagen tödlich verunglückt sein. Das Unfallwrack mit dem toten Mann wurde erst am Samstagvormittag von einer Radfahrerin entdeckt. Das Auto war bei dem Unfall über einen Erdhügel katapultiert worden und lag so etwas verborgen von der Fahrbahn. Der Onkel des Mannes hatte zuvor schon eine Vermisstenmeldung gemacht, teilte die Polizei der APA mit.

Warum der Mann offenbar die Herrschaft über das Fahrzeug verlor und dadurch von der Fahrbahn abgekommen war, blieb vorerst unklar. Fremdverschulden sei aber nach derzeitigen Ermittlungen auszuschließen. Der Todeszeitpunkt ließe sich laut Polizei nach ersten Erkenntnissen ziemlich gut auf die Nacht auf Freitag datieren.