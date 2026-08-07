Linz plant Grillverbot an öffentlichen Grillplätzen

Wann das Grillverbot offiziell beginnt, wird die Stadt noch bekannt geben. Geplant ist es vorerst für zwei Wochen.

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Linz. Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit bereitet die Stadt Linz ein vorübergehendes Grillverbot auf öffentlichen Grillplätzen vor. Betroffen sind die Anlagen am Pichlinger See und am Jaukerbach. Mit der Maßnahme soll die derzeit erhöhte Brandgefahr in den beliebten Naherholungsgebieten reduziert werden.

Grillverbot: Zeitpunkt noch nicht fix

Noch bevor das Verbot offiziell in Kraft tritt, appelliert die Stadt an die Bevölkerung, freiwillig auf das Grillen an den betroffenen Standorten zu verzichten. Die notwendigen organisatorischen Vorbereitungen laufen derzeit. Wann das Grillverbot genau beginnt, will die Stadt gesondert bekannt geben.

Nach Angaben von Liegenschaftsreferentin und Vizebürgermeisterin Merima Zukan haben die hohen Temperaturen und die lang anhaltende Trockenheit das Brandrisiko deutlich erhöht. Die Bevölkerung sei deshalb aufgerufen, verantwortungsvoll mit der aktuellen Situation umzugehen.

Stadt kündigt verstärkte Kontrollen an

Das geplante Grillverbot soll zunächst für einen Zeitraum von 14 Tagen gelten. Gleichzeitig kündigt die Stadt verstärkte Kontrollen an. Der Linzer Ordnungsdienst soll an den betroffenen Grillplätzen häufiger präsent sein und auf die Einhaltung der Regelung achten.

Die öffentlichen Grillplätze am Pichlinger See und am Jaukerbach können damit während der Dauer des Verbots nicht wie gewohnt zum Grillen genutzt werden. Über den konkreten Start der Maßnahme wird nach Abschluss der Vorbereitungen informiert.