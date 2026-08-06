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Großes Interesse an "Russenvilla"

Luftaufnahme einer kleinen österreichischen Ortschaft am See mit Bergen im Hintergrund.
© Team Fotokerschi
Es soll bereits ein Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro für die Villa Pantschoulidzeff in Traunkirchen geben. Das Interesse ist schon vor dem Verkaufsstart groß.
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Traunkirchen. Die historische Villa Pantschoulidzeff in Traunkirchen stößt bereits vor dem Verkaufsstart auf großes Interesse. Die Hesz’sche Privatstiftung, Eigentümerin des Anwesens, hat ein Bieterverfahren angekündigt. Ein erstes Kaufangebot über 15 Millionen Euro liegt bereits vor. Zur Liegenschaft gehören rund 600 Quadratmeter Wohnfläche, ein 32.000 Quadratmeter großes Grundstück sowie ein Seegrundstück mit eigenem Anlegesteg.

Anwesen vor 16 Jahren gekauft

Die Stiftung hatte das Anwesen vor 16 Jahren erworben und ursprünglich eine umfassende Sanierung geplant. Nach Angaben von Jürgen Hesz wurden bereits Millionenbeträge in Gutachten und Planungen investiert. Für den Umbau mit Erweiterung, Tiefgarage und Wegverlegung waren weitere rund drei Millionen Euro veranschlagt.

Trotz des vorliegenden Angebots soll nun ein Bieterverfahren den tatsächlichen Marktwert der Villa ermitteln. Laut Hesz liegen Gutachten teilweise deutlich über dem bisherigen Kaufangebot. Besonders groß sei das Interesse bei potenziellen Käufern aus dem Ausland. Die Stiftung rechnet damit, die Verkaufsverhandlungen noch im Laufe dieses Jahres abschließen zu können.

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